Géint 19.30 Auer e Samschdeg den Owend krut d'Police en Accident zu Bouneweg gemellt.

E Chauffer hat d'Kontroll iwwert säin Auto verluer, deen op d'Kopp gaangen an dono op der Fuerersäit gelant ass. De Mann, deen eleng am Auto ënnerwee war, huet misse befreit ginn. Hie gouf liicht blesséiert. Wéi sech erausgestallt huet, hat hien ze vill gedronk. De Permis gouf agezunn an et gouf protokolléiert.

Zu Ëlwen ass enger Patrull géint 3 Auer e Sonndeg de Moien en Auto duerch säin ongewéinleche Fuerstil opgefall. Bei der Kontroll hunn déi 2 Passagéier sech awer de Batti gestallt a sinn handgräiflech géintiwwer de Beamte ginn. Allebéid goufen immobiliséiert. D'Automobilistin hat ze vill gedronk, dowéinst gouf de Permis agezunn. No der Kontroll gouf d'Fra Heem gefouert. De Bäifuerer koum an Arrest.

Géint 3.30 Auer ass nach eng Farerflucht a Clausen gemellt ginn. En Auto hat wärend dem Fueren e geparkte Won ze pake kritt, ass awer weidergefuer. Kuerz drop huet eng Policepatrull de Chauffer ausgemaach, deen ënner staarkem Alkoholafloss gefuer war. Den Otemtest war positiv a well och d'Pabeiere vu Auto net an der Rei waren, krut de Mann de Fürerschäin ofgeholl. Hie krut donieft e Protokoll an op Uerder vum Parquet gouf den Auto sécher gestallt.