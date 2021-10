D'Police mellt 2 Virfäll, wou et zu Abréch e Samschdeg den Owend, respektiv an der Nuecht op e Sonndeg komm ass.

Am Pommerlach ass engem Mataarbechter vun engem Buttek e Samschdeg de Moie fréi, nodeems hien op der Aarbecht ukomm ass, opgefall, dass d'Dier opgebrach gi war. Onbekannten Täter hate sech esou Zougang zum Buttek verschaf a konnten eng Kassett mat enger Geldzomm am véierstellege Beräich klauen. De Virfall gouf protokolléiert an Ermëttlungen an d'Weeër geleet.

E Samschdeg den Owend gouf an en Eefamilljenhaus zu Hiefenech agebrach. Onbekannter waren iwwert ee Balcon gekloter, hunn do eng Terrassendier opgehiewelt a esou an d'Wunneng erakomm. Och hei gouf protokolléiert an Ermëttlungen lancéiert.

Weider Abréch gouf et nach um Lampertsbierg an zu Biekerech.

D'Police mécht an deem Kader nach emol op hir Consignen opmierksam.