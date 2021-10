Am Joer 2014 huet den Educatiounsministère an de Conseil de presse de Concours jeune journaliste, kuerz CJJ an d'Liewe geruff.

Zanter 2017/2018 mécht och nach den Zentrum fir politesch Bildung beim Projet mat. Dee Concours ass fir Schüler vun der Education formelle geduecht an ass an 3 Alterskategorien ënnerdeelt: - bis 12 Joer

- tëscht 13 a 15 Joer

- 16 bis 25 Joer. Dëst Joer geet et ëm d'Thema: Matschwätzen, matmaachen, matentscheeden.

All puer Joer ginn d’Biergerinnen a Bierger gebieden, hir Stëmm bei de Walen ofzeginn. Mä geet dat an dësen Zäiten nach duer als gesellschaftlech a politesch Participatioun? Oder mussen nei Forme vu Matbestëmmung dobäi kommen? Wéi steet et mat Kannergemengerot a Schülercomitéeën? Wat mécht eigentlech d’Jugendparlament, a wou kënnen déi Jonk hier Iddien artikuléieren? Wéi gesäit et aus mat anere Forme vu gesellschaftlechem Engagement? Wou a wéi mëschen sech haut iwwerall Leit an, fir d‘Gesellschaft ze veränneren? All déi néideg Informatiounen iwwert de Concours fënnt een op www.jeunejournaliste.lu. Wann ee matmaache wëll, kann ee sech bis den 8. November nach umellen. Bis den 18. Februar kann ee säi Wierk dann areechen an d'Präisiwwerreechung ass fir den 28. Mäerz 2022 ugesat.