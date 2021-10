Wéi de CGDIS mellt, gouf um Méindeg de Moie géint 8.20 Auer eng Persoun an der Rue Jean Origer an der Stad ugestouss a blesséiert.

Op der Plaz waren nieft dem Samu och nach d'Stater Pompjeeën an Ambulanz.

1 Blesséierte gouf et och géint 8 Auer no engem Accident zu Miersch am Rond-point Tinnesbruch. D'Pompjeeë vu Miersch an d'Ambulanz vun Ettelbréck waren am Asaz.

Kuerz no 9 Auer ass en Automobilist tëscht Héiweng a Koler mat sengem Gefier an e Potto gerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt. D'Pompjeeë vu Koler an Dippech goufen an den Asaz geruff, grad ewéi d'Ambulanz vu Mamer.