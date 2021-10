An der Rue du Couvent zu Bouneweg gouf e Sonndeg géint 13.30 Auer e jonke Mann vun 2 anere Persounen ugeschwat an duerno beklaut.

Si wollte seng Posch... wéi en déi awer net direkt wollt erausréckelen, hu se en mat engem Messer bedreet, wouropshin de jonke Mann du kleng bäi ginn huet. Déi 2 Täter ware vun europäescher Originn, tëscht 16 an 19 Joer an an zimmlech schlank. Een hat eng hellblo Jackett un an eng wäiss Joggingsbox. Den aneren hat eng blo Jeans un, wäiss Schong, eng schwaarz Lacoste-Jackett an eng schwaarz Posch.

Zu Uewerkuer an der Géigend vum Kierfecht krut e Sonndeg an der Mëttesstonn eng Fra hir Posch geklaut. E Mann hat d'Fra an enger éischter Phas op franséisch ugeschwat, war awer duerno weidergaangen. Kuerz drop ass en zeréck komm an huet der Fra hir Posch vum Aarm gerappt an si dobäi och liicht blesséiert. Den Täter konnt net ermëttelt ginn.

En Erfollegserliefnis hat d'Police dann awer e Samschdeg, nodeems se e Mann pëtze konnten, deen zu Monnerech géint 16 Auer an engem Buttek eppes geklaut hat. Op Uerder vum Parquet hat de Mann e Sonndeg Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.