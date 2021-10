E Méindeg an der Mëttesstonn ass um CR349 tëscht Waarken a Welschent eng Automobilistin mat hirem Gefier an e Bam gerannt a gouf méi uerg blesséiert.

An enger Lénkskéier hat d'Automobilistin d'Kontroll iwwert hiren Auto verluer an ass frontal an e Bam gerannt.

D'Streck huet musse komplett fir den Trafic gespaart ginn. Op der Plaz war ënnert anerem de Samu, grad ewéi och d'Ettelbrécker Pompjeeën.