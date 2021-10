De Méindeg de Moie goungen d'Paarte vun der Astronautefoire op. Net ze iwwersinn an der Hal 7 ass de Lëtzebuerger Pavillon.

Zu Dubai ass den Ament den 72sten internationalen Astronautekongress, kuerz IAC. Op dëser grousser Foire kommen traditionell d‘Acteuren aus dem Beräich Weltall beieneen. Och Lëtzebuerg ass mat engem Pavillon vertrueden.

Um Lëtzebuerger Stand maachen aacht Firmen op sech opmierksam, derbäi kënnt d‘Präsens vu villen aneren Entreprisen, déi grad am Kader vun der Space-Missioun an den Emirater sinn.

IAC Dubai / Reportage Pit Everling

De Marc Serres, Direkter vun der Lëtzebuerger Space Agence gesäit Lëtzebuerg gutt positionéiert. "Mir hu wierklech ee schéine Mix u Firmen. Mir hunn etabléiert Firme wéi d‘SES. Mir hunn d‘Recherche mam LIST. Mir hunn och eng Rei méi rezent Firmen, déi sech zu Lëtzebuerg etabléiert hunn."

© SIP / Emmanuel Claude



Eng vun de Entreprisen déi um Lëtzebuerger Stand present sinn ass "Ispace". Viru fënnef Joer hätt ee sech no de Space-Mining-Annoncë vum deemolege Wirtschaftsminister Etienne Schneider am Grand-Duché néiergelooss. D‘Ziel ass et, d'Ekonomie ronderëm de Mound ze organiséieren an dofir wëll een en Transportmëttel fir op de Mound proposéieren, sou de Julien-Alexandre Lalmamy vun "Ispace".



"Eist Transportmëttel fir op de Mound gëtt grad zesumme gebaut a getest. Dat an Däitschland. Dëst Gefier gëtt d‘nächst Joer mat enger spezieller Rakéit op de Mound geschéckt. Dat wier den éischte Versuch fir um Mound ze lande vun enger privater kommerzieller Firma. Vläicht si mer déi éischt, vläicht och net, mä mir wäerte bannent den éischte sinn."



Dernieft fënnt een d‘Firma "Maana Electric", déi Solar-Panneauen op Basis vu Wüüstesand baut an sou Energie produzéiert. An enger nächster Etapp wëll een dat um Mound maachen, mat där Matière déi do ze fannen ass. De Fabrice Testa, Matbegrënner vu "Maana Electric", bereit de Choix fir sech zu Lëtzebuerg ze installéiere op alle Fall net.



"Mir si ganz zefridden, mir hunn en Ekosystem fonnt wou sur Mesure méiglech ass, mir hunn alles wat mer brauchen. Lëtzebuerg ass fir eis ideal. Am Grupp si mer zu 40 Leit. Mir hunn och eng Filial an Holland a wäerte lo e Büro zu Dubai opmaachen."

Duerch d‘Präsens op der IAC hofft een natierlech op Kontakter, Partenariater a Kontrakter.