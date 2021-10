Vu Méindeg u gëllen nei Covid-Mesuren. Am Horeca-Secteur kënnt et zu e puer Ännerungen. Ännerungen, mat deenen een awer eens gëtt.

Zwee Restaurateuren hunn eis vun hirer Situatioun erzielt. Deemno wier et net immens problematesch, dass vum 1. November u keng Schnelltester méi op der Plaz proposéiert ginn. Déi meescht Clientë wiere souwisou geimpft oder geheelt.

Fir den Yves Schmit, deen Associé an engem Restaurant an der Uewerstad ass, gëtt d'Situatioun mam generaliséierte CovidCheck e Stéck méi iwwersiichtlech. Am Restaurant géifen den Ament just nach 5 bis 6 Clienten den Dag no engem Schnelltest froen. Et bräicht ee just nach eng Persoun, déi de Covidcheck an der Entrée kontrolléiert a keen, dee sech nach ëm d'Tester këmmert.

Eng Covidcheck-Obligatioun bei de Mataarbechter fënnt de Restaurateur Fernand Guelf vum Kierchbierg net gutt. Geimpft oder net, dat wier eng Privatsaach. Wann de Patron de Covidcheck bei sengem Personal kontrolléiert, wier dat en Agrëff an d'Privatsphär. Am Fall wou de Fernand Guelf seng Mataarbechter sanktionéiere misst, wëll si kee vun den 3G hunn, wéilt hie sech wieren.