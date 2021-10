Regierung a Gewerkschafte sinn am Konflikt wéinst dem CovidCheck, dee jo vum 1. November un op der Aarbechtsplaz kann agefouert ginn.

De Minister fir d’Fonction Publique, de Marc Hansen, "léisst net am Geréngste Kompromëssbereetschaft duerchblécken", kritiséiert d’Staatsbeamtegewerkschaft en Dënschdeg no enger Entrevue e Méindeg. Genee wéi déi aner Gewerkschaften huet d’CGFP ënnerstrach, datt si fir d’Impfung ass an de CovidCheck op der Schaff net onméiglech wier. Ënnert 3 Haaptkonditiounen awer.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der CGFP

Éischtens fuerdert d’CGFP Garantien, datt een net entlooss gëtt, wann een net geimpft, erëm gesond oder negativ getest ass an datt déi gratis Schnelltester erëm agefouert ginn. Drëttens misst et fir d’Gestioun vu Fäll vu "CovidCheck-Verweigerung" eng allgemeng Reegelung fir de ganzen ëffentlechen Déngscht ginn.

D’CGFP bedauert, datt de Minister Marc Hansen och d’Alternativen ewéi Masken oder Distanzreegele fir Verweigerer net wéilt a Betruecht zéien. D’Gewerkschaft wëll et net bei dësem éischten Treffe mam Minister beloossen.