Géint 20 Auer e Méindeg den Owend koum et an der Avenue de Luxembourg zu Nidderkäerjeng zu enger Kollisioun tëscht zwee Gefierer.

Ee Won war hei op d'Géigespuer geroden. Béid Chauffere goufen net blesséiert. Allerdéngs hat eng Automobilistin ze vill gedronk an de Permis war op der Plaz fort.

Kuerz viru 16 Auer e Méindeg ass d'Police an der Stad an der Rue Notre-Dame op eng Automobilistin opmierksam ginn, déi de falsche duerch e Sens unique gefuer ass. D'Fra hat ze vill gedronk an de Contrôle technique vum Auto war net gülteg.

Och zu Hollerech ass de Beamten en alkoholiséierte Chauffer opgefall, géint deen et schonns e Fuerverbuet gouf. Wärend der Kontroll goufen d'Beamte vun engem weidere Mann, deen och staark alkoholiséiert war, ugepöbelt. Dëse Mann huet spéider missen immobiliséiert ginn a koum an d'Ausniichterungszell.