En Dënschdeg hat den OGBL um 12 Auer e Protestpiquet virun der Chamber organiséiert. Et ass eng symbolesch Aktioun am Kader vun der IndustriAll-Campagne.

Mat dëser Aktioun wëll d'Gewerkschaft e puer Deeg virun der internationaler Klimakonferenz COP26 drop opmierksam maachen, dass och hinnen eppes um Thema Klimaschutz läit, respektiv een d'Zukunft net ouni Gewerkschaften decidéiert.

Et géif een hoffen, dass d'Klimaziler nach emol verstäerkt ginn a méi konkret Initiative beim Bekämpfe vun der Klimakris op den Dësch kommen. Wat een awer dofir bréicht, wier méi e gerechten Iwwergang. Eng kuelestoffaarm Wirtschaft misst ouni nei sozial Bréch passéieren.

Dem OGBL no géif d'Regierung keng Moossname fir eng méi gerecht Transitioun ergräifen a géif d'Gewerkschaften net an d'Diskussiounen iwwert e gréngen Iwwergang am Haut Comité de l’Industrie mat abannen. An den neie Klimaplattforme sinn d'Gewerkschaften an d'OGNen souguer ënnerrepresentéiert par Rapport zum Patronat. An hiren Aen e Skandal.