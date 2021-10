Wéi d'Police mellt konnten zwou Täterinne bei engem Abroch zu Bieles ermëttelt ginn. Bei zwee weider Abréch hat ee manner Succès bei den Enquêten.

Bei engem versichten Abroch an eng Wunneng an der Rue de Stade zu Bieles e Méindeg géint 16.50 Auer waren der Police zwou jonk Frae gemellt ginn, déi geflücht sinn. D'Frae konnten an der Rue de France ermëttelt an als Täterinnen identifizéiert ginn. Déi zwee mannerjäreg Meedercher haten der Police virop falsch Donnéeën zu hirer Identitéit ginn, déi d'Police awer erausfonnt huet. Op Uerder vum Parquet sinn d'Täterinnen op Dräibuer komm. Eng Plainte ass gemaach ginn.

En Hausbewunner aus der Rue des Romains zu Waasserbëlleg hat en Dënschdeg de Moie géint 5 Auer, nodeems hien duerch Kaméidi wakereg ginn ass, zwou jonk Persoune gesinn, déi a Richtung Sauer fortgelaf sinn. Doropshin huet de Mann gesinn, datt eng Fënster vum Haus opstoung, déi offensichtlech mat Gewalt opgebrach gouf. Donieft waren divers Wäertgéigestänn geklaut ginn. D'Abriecher konnte bei der Enquête net ermëttelt ginn. Op der Plaz war d'Spueresécherung. Och hei gouf eng Plainte gemaach.

An der Rue Henri Pensis zu Gaasperech hate sech eng oder e puer Persounen an der Nuecht op en Dënschdeg Accès an e Méifamilljenhaus verschaf. Hei goufen eng Rei Kelleren opgebrach an divers Géigestänn geklaut. Den Abroch ass eréischt Moies opgefall.