D'Organisatioun, déi de Lien tëscht den Associatioune vun auslännesche Matbierger mécht, huet mam Pascale Zaourou eng nei Presidentin.

Si ersetzt den Sosthène Lembella.

De Clae vertrëtt eng 190 Associatiounen, déi de komplette Spektrum vun auslännesche Matbierger erëmspigelen - ënner anerem organiséiert d'Plattform de Migratiouns-Festival.

Nei Vize-Presidente vum Clae sinn den Umberto Picariello an den Abdoulai Djabas.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le CLAE élit ses nouveaux représentants

Le Comité de liaison des associations d'étrangers (CLAE) a élu ses nouveaux représentants le 25 octobre dernier. Plateforme associative créée en 1985, le CLAE milite pour l'égalité des droits entre tous les résidents, pour une citoyenneté de résidence, pour la reconnaissance et la valorisation des cultures issues de l'immigration, pour une politique d'immigration ouverte et solidaire au Luxembourg et en Europe. En 1991, est créée une asbl, le CLAE services, conventionnée avec le Ministère de la Famille et de l'intégration. Le CLAE services, à travers une équipe de salariés, réalise de multiples actions en faveur de l'inscription dans la société luxembourgeoise des personnes porteuses d'un parcours migratoire via trois volets principaux : un espace d'accueil citoyen, le soutien aux dynamiques associatives ainsi que les productions et réalisations d'événements interculturels (Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, Salon du livre et des cultures).

Actuellement, 191 associations représentant les diverses origines culturelles des citoyens du Luxembourg sont membres du CLAE.

Composition du Bureau/CA pour le mandat 2021-2024 :

Mme Pascale Zaourou (Le Luxembourg pas cher asbl) - Présidente

M. Umberto Picariello (Circolo Culturale e Ricreativo Eugenio Curiel asbl) - Vice-Président

M. Abdulai Djabi (ACH - Cabas de Harmonia asbl) - Vice-Président

M. José Ross Dayves (ALGL - Associaçao Luso-Guineense no Luxemburgo asbl) - Trésorier

Mme Coumba Fall (Coopération Nord - Sud asbl) - Membre

Mme Carmen Gruber (Entente sans frontières asbl) - Membre

M. Jorge Manuel Goncalves Dos Santos (Smiley Kids asbl) - Membre