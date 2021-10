"Mir bleiwe bestrieft, fir beim Impfe weiderzekommen, well mir sinn nach net op deem Vaccinatiounstaux, wou mer wëllen hin."

Dat sot d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert de Mëttwoch de Moie virun der Press, wéi d'aktuell Pandemie-Entwécklung hei am Land beliicht gouf. Deemno läit aktuell den Taux vun alle Persounen iwwer 12 Joer, déi komplett geimpft sinn, bei 75%.

D'Paulette Lenert huet net verstoppt, datt sech eng saisonal Hausse vun den Neiinfektiounen erwaart gëtt. Aktuell wier d'Land och an der 4. Well dran, sou wéi et och soss an Europa de Fall ass. D'aktuellt Klamme vun den Tauxen entsprécht der identescher Situatioun vun zejoert Enn Oktober. Am CHL gëtt dann och e belsche Corona-Patient den Ament soignéiert.

D'Invitatiounen, fir Booster-Vaccinatiounen ze kréien, fir Persounen, déi en eemolegen Johnson-Vaccin kruten, sinn iwwerdeem eraus.

Da gëtt en Delai verlängert: D'Leit, déi sech bis den 10. November eng 1. Kéier impfe loossen, kréie Bongen fir gratis PCR-Tester bis zum Datum vun hirem Rappell.