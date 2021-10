En Dënschdeg waren 32 Polizisten an ee Member vun der Hondsstaffel vun der Douane am Garer Quartier an zu Hollerech fir eng gréisser Drogekontroll am Asaz.

Op der Gare zu Hollerech konnten a sechs Zich, déi vu Rodange koumen, zwee Verstéiss, mat Hëllef vun engem Drogenhond, ermëttelt ginn. Géint déi betraffe Persounen ass Plainte gemaach ginn. Donieft gouf dann och eng Persoun kontrolléiert, déi sech illegal am Land opgehalen huet. Bei der Stater Gare konnt d'Police dann ee presuméierten Drogendealer stellen, deen duerch säin opfällegt Behuelen d'Opmierksamkeet vun de Beamten op sech gezunn hat. Hien ass dobäi erwëscht ginn, wéi hien 44 Drogekugelen ewechgeheit hat. Donieft gouf eng Zomm vun 358 Euro an en Handy séchergestallt. Op Uerder vum Parquet ass de presuméierten Dealer festgeholl ginn. Nodeems hien e Mëttwoch de Moie virum Untersuchungsriichter war, deen e Mandat d'arrêt erlooss huet, koum de Mann an Untersuchungshaft.