De Mohammed Shtayyeh an de Riad Malki gesi fir d’éischt de Xavier Bettel.

Dono de Kooperatiounsminister Franz Fayot, an dono am Sennenger Schlass den Ausseminister Jean Asselborn, zesumme mat expatriéierte Palestinenser, déi hei am Land wunnen.

Gespréichstheme wieren dem offizielle Communiqué no, natierlech de Fridden am Noen Osten, d’Covid-Pandemie a generell déi international Aktualitéit.