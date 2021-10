Enger Ëmfro an Däitschland no hu grad vill jonk Männer uginn, datt si an der Zäit vun der Pandemie méi am Haushalt gemaach hunn.

Bei de Fraen huet just all Drëtt uginn, datt si méi gemaach huet. Donieft koumen och nei Sträitthemen op, wéi wie muss akafe goen oder wat gekacht soll ginn, esou d'Analyse vum Institut fir Management- a Wirtschaftsfuerschung an d'Funke Mediengruppe.