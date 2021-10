Besonnesch am Hierscht an am Wanter, wann d'Deeg méi kuerz an d'Nuechte méi laang ginn, notze vill Abriecher d'Däischtert, fir an d'Haiser anzebriechen.

Wéi d'Police schreift, geschéien déi meescht Strofdoten an de fréien Owesstonnen, wann et schonn däischter gëtt an d'Proprietären nach net vun der Aarbecht zeréck sinn.

D'Police mécht op d'Abréch opmierksam, déi an de Wanterméint méi heefeg kënne sinn, well et méi laang däischter ass. D'Police réit de Leit, hir Dieren zouzespären an d'Fënsteren zouzemaachen, och wa se hiert Doheem just kuerz verloossen. En Abroch dauert nämlech am Duerchschnëtt net méi ewéi 5 bis 10 Minutten. Donieft réit se de Leit, d'Luuchten unzeloossen an d'Kellerdieren zouzemaachen.

Wann een d'Vakanz geet, kann een der Police dat och per Formulaire mellen, d'Beamte maachen da reegelméisseg Patrullen.

Zur gudder lescht gëllt et natierlech, der Police verdächteg Leit oder Gefierer ze mellen, déi zum Beispill op Repérage sinn, fir ze kucken, wou se kéinten abriechen.

Offiziellt Schreiwes

Lutte contre les cambriolages durant les mois d'hiver - Communiqué



Pendant l'automne et l'hiver, périodes plus propices à des cambriolages en raison de la tombée avancée de la nuit et de la visibilité plus réduite, la Police est très active dans la lutte contre les cambriolages. Parmi les efforts préventifs et proactifs comptent notamment des patrouilles ciblées et une présence policière renforcée aux moments et endroits clés. Les efforts réactifs et répressifs comprennent entre autres la recherche des auteurs, les enquêtes de voisinage, la saisie des traces par la police technique, les enquêtes effectuées par le service de police judiciaire ou encore l'organisation de dispositifs banalisés ou en uniforme.



Par ailleurs, la sensibilisation du grand public joue un rôle primordial dans la prévention des cambriolages.



Informations générales

En moyenne, la durée d'un cambriolage ne dépasse pas 5 à 10 minutes (effraction et fouille de l'habitation). Les cambriolages peuvent aussi bien avoir lieu durant la journée que pendant la nuit. Il importe de savoir qu'en principe, un cambrioleur ne cherche pas la confrontation avec l'habitant et fuit lorsqu'il remarque que celui-ci l'a aperçu. Néanmoins, si l'habitant constate qu'un cambriolage est en cours, il est déconseillé d'affronter le cambrioleur de manière directe. Alertez plutôt immédiatement la Police à travers le numéro d'appel d'urgence 113 et signalez au cambrioleur qu'il n'est pas passé inaperçu, par exemple en faisant du bruit, en criant ou en allumant l'éclairage.



Chiffres-clé

En 2020, quelque 1080 cambriolages dans des bâtiments habités ont été rapportés à la Police (faits accomplis). Ceci constitue une baisse conséquente de 23 % par rapport à l'année antérieure (1400 faits accomplis dans des bâtiments habités), diminution qui est certainement en lien avec la pandémie et les mesures gouvernementales y afférentes (confinement, couvre-feu, télétravail).



Traditionnellement, les cambriolages sont particulièrement fréquents pendant les vacances d'été et pendant les mois d'hiver plus sombres. Ainsi, la moitié de tous les cambriolages dans des bâtiments habités survenus en 2020 ont eu en janvier, février, octobre, novembre et décembre, avec une baisse considérable en printemps et une reprise significative durant les mois d'été.



Autant de raisons pour la Police d'être particulièrement active dans la lutte contre les cambriolages en hiver.



Conseils et comportement préventif

La Police tient à rappeler à la population qu'une bonne sécurisation mécanique de la maison, un système d'alarme, mais aussi la vigilance individuelle diminuent considérablement le risque d'être victime d'un cambriolage.



À part les moyens de sécurisation électroniques et mécaniques, les comportements suivants contribuent à vous protéger contre des cambriolages:

En cas d'absence, même de courte durée, fermez toutes vos fenêtres et portes. Une fenêtre basculante est un accès facile pour des cambrioleurs. Si vos fenêtres sont équipées d'une serrure, ne laissez pas la clé sur la serrure .

toutes vos fenêtres et portes. Une fenêtre basculante est un accès facile pour des cambrioleurs. Si vos fenêtres sont équipées d'une serrure, . N'oubliez pas d'activer votre système d'alarme quand vous quittez votre maison ou appartement, même lors d'une courte absence .

quand vous quittez votre maison ou appartement, . Certains cambrioleurs évitent la lumière . Lorsque les jours sont plus courts et les nuits plus longues, il est dès lors recommandé d'éclairer votre domicile.

. Lorsque les jours sont plus courts et les nuits plus longues, il est dès lors recommandé d'éclairer votre domicile. Veillez à verrouiller également les portes de vos garages et caves . Faites-en sorte qu'aucune personne inconnue ne puisse accéder à des garages ou caves communs. Pensez aussi à sécuriser votre vélo lorsqu'il se trouve dans un garage commun ou enfermez-le dans votre cave privative.

. Faites-en sorte qu'aucune personne inconnue ne puisse accéder à des garages ou caves communs. Pensez aussi à sécuriser votre vélo lorsqu'il se trouve dans un garage commun ou enfermez-le dans votre cave privative. Pensez aussi à minimiser le risque de vols dans votre voiture lorsqu'elle est garée à l'extérieur : évitez de garer votre véhicule dans un endroit sombre et verrouillez-le, même si vous ne le quittez que pour un instant. Ne laissez pas d'objets de valeur dans votre voiture, surtout pas sur les sièges ou dans d'autres parties visibles depuis l'extérieur.

lorsqu'elle est garée à l'extérieur : évitez de garer votre véhicule dans un endroit sombre et verrouillez-le, même si vous ne le quittez que pour un instant. Ne laissez pas d'objets de valeur dans votre voiture, surtout pas sur les sièges ou dans d'autres parties visibles depuis l'extérieur. Si vous êtes absents pendant plusieurs jours, informez-en vos voisins afin que ceux-ci soient au courant au cas où ils constateraient quelque chose de suspect.

afin que ceux-ci soient au courant au cas où ils constateraient quelque chose de suspect. Si vous partez en vacances, informez-en la Police en remplissant le formulaire " Départ en vacances " (disponible sur l'E-Commissariat (https://police.public.lu/fr/commissariat-virtuel.html). La Police effectuera des patrouilles de prévention occasionnelles dans le cadre de sa surveillance générale, de jour ou de nuit, auprès de votre domicile.

Signalisez à la Police toute personne ou voiture suspecte, qui est susceptible de faire des repérages dans votre rue ou dans votre quartier. L'efficacité de l'interpellation contre des bandes criminelles spécialisées sur les cambriolages dépend de la qualité des renseignements fournis par la population. Alors que tout signalement peut être précieux, il est important que des renseignements sur des auteurs potentiels ou éléments suspects soient le plus précis et complets possible. Appelez le 113.

Le site web de la Police propose toute une panoplie de conseils pratiques en matière de prévention avec notamment aussi des recommandations (https://police.public.lu/fr/prevention/cambriolages.html) pour la sécurisation mécanique et électronique d'une habitation.

Un conseil préventif personnalisé et gratuit à destination des citoyens



De plus, le Service national de prévention de la criminalité est gratuitement à disposition de la population pour fournir des conseils sur-mesure aux citoyens. Sur rendez-vous (https://police.public.lu/fr/prevention/cambriolages.html), les agents de ce service peuvent se rendre chez les gens pour les conseiller.

