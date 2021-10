De palestinensesche Premierminister Mohammed Shtayyeh war en Donneschdeg op Aarbechtsvisitt zu Lëtzebuerg.

No Entrevuë mam Staatsminister, mam Ausseminister a mam Kooperatiounsminister war hien en Donneschdeg um Krautmaart op Besuch.

Visitt vum Mohammed Shtayyeh/Reportage Fanny Kinsch

Nom Echec vun de Walen am Fréijoer wier et interessant gewiescht, méi iwwert d'Situatioun vun de Palestinenser gewuer ze ginn, sou de Chamberpresident Fernand Etgen.

"Et war ganz flott, opgrond vun enger Rei konkrete Beispiller ze gesinn, wéi déi Leit am Fong ageschränkt sinn, obschonns vun hirer Säit de Wëllen do ass, fir d'Situatioun ze verbesseren, mee dass se awer kee Retour kréien."

No engem Tête-à-Tête mam Chamberpresident huet de Mohammed Shtayyeh sech mat den Deputéierten aus der Aussekommissioun ausgetosch.

"I think we always hear a voice of reason, a voice of justice, a voice of solidarity with Palestine. The government stands solid. The deputies, we have a very important statement from them to support a two state solution, to support the Palestinian right to self-determination and this house did vote to recognize Palestine."

"Mir héieren ëmmer eng Stëmm vu Vernonft, Gerechtegkeet a Solidaritéit mat Palestina aus Lëtzebuerg. D'Regierung steet fest dohannert. D'Chamber ënnerstëtzt eng 2-Staate-Léisung, d'Recht vun de Palestinenser op Selbstbestëmmung a se huet dofir gestëmmt, Palestina unzëerkennen."

Dofir wéilt ee virun allem Merci soen an den Deputéierten d'Situatioun op der Plaz beschreiwen. De Mohammed Shtayyeh hätt och en Appell gemaach u Lëtzebuerg an d'Europäesch Unioun, fir sech nach méi z'engagéieren, sou de President vun der Aussekommissioun Yves Cruchten.

"Ech géif mer wënschen, dass méi europäesch Staaten dee Courage géifen zesummen huelen a Lëtzebuerg do zesumme mat anere Länner géif d'Unerkennung vum Staat vu Palestina maachen. Well wa mer vun enger 2-Staate-Léisung schwätze wëllen an Zukunft, da brauche mer och 2 Staaten, déi international unerkannt sinn an ech géif wierklech mengen, datt et sou lues Zäit gëtt, datt an der Europäescher Unioun sech déi Meenung duerchsetzt."

Den Noostkonflikt dierft net vergiess ginn, esou den Yves Cruchten. An der Chamberkommissioun wier iwwerdeems iwwert d'israelesch Siidlungspolitik an d'Investigatioun vum Internationale Strofgeriichtshaff zu den Haag wéinst Crimmen, déi d'palestinensesch Regierung denoncéiert hat.