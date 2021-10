Zu Lëtzebuerg gëtt et vergläichsweis ëmmer nach wéineg Fraen a Spëtzepositioun...

Dat geet aus dem neiste sougenannte Gläichstellungsindex ervir, deen den Europäeschen Institut fir d‘Gläichstellung tëscht Fraen a Männer (EIGE) all Joer opstellt. An deem Index ginn d‘Progrèsen bei der Gläichstellung tëscht de Geschlechter an der Europäescher Union dokumentéiert.

Analyséiert ginn ënnert anerem Facteuren wéi d‘Aarbecht, d'Zäit, Muecht an d‘Gesondheet. D‘Länner kréien all Joer eng Nott tëscht 1 an 100. De Grand-Duché krut dëst Joer 72,4 Punkten a verbessert sech domadder ëm 2 Punkten. Par Rapport zu 2010 huet Lëtzebuerg souguer méi wéi 11 Punkten bäigeluecht. D‘Progressioun gëtt och kloer vun der Ressortministesch Taina Bofferding begréisst. Dat heescht allerdéngs net, datt et keng Ecarte méi tëscht de Geschlechter géif ginn.

Am gréisste bleiwen d'Ongläichheeten am Beräich vun der Muecht zu Lëtzebuerg. Do kënnt d‘Land am Index nëmmen op d‘Plaz 12, well et wéi et gesot nëmme wéineg Fraen op Entscheedungsposten an der Wirtschaft gëtt. Donieft gëtt et och nach besonnesch Defiziter am Beräich vun der Zäit. Der Ministesch fir Chancëgläichheet Taina Bofferding no, hätt d‘Pandemie gewisen, datt weider Réckschrëtter bei der Gleichstellung ze fäerte sinn, déi dat, wat an der Vergaangenheet erreecht gouf, nees a Fro stelle kënnen. Duerfir misst de Gläichstellungsindex vum EIGE och den Effekter vun der sanitärer Kris Rechnung droen. Homework an Homeschooling sinn dacks un de Fraen hänke bliwwen an hu sech negativ op d‘Balance tëscht Beruffs- a Privatliewen ausgewierkt. Am beschte schneit Lëtzebuerg dëst Joer iwwregens beim Geld of. Hei kënnt de Grand-Duché op éischter Plaz. Am Beräich Wëssen ass et déi drëtt bescht Positioun.