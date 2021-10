Den nationale Gesondheetslabo huet an der Woch tëscht dem 11.-17. Oktober 434 Corona-Prouwen analyséiert, vun am Ganze 786 Neiinfektiounen.

Zu Lëtzebuerg breet sech déi nach méi ustiechend Ënnervariant vun der Deltamutatioun vum Coronavirus ëmmer méi aus. Dës Woch war et awer d'Variant AV25, déi däitlech geklommen ass. d'Variant AY34 dogéint ass liicht gefall. 35% vun allen Infektiounen geet op eng vun den 12 Varianten zeréck.

Dës AY-Linn wier fir knapp 34% vun den Impfduerchbréch verantwortlech. Dëst wier en änlecht Verhalen, wéi och bei den anere Linnen.

De Communiqué



Das LNS analysierte in Woche 41/2021 434 Proben von Einwohnern Luxemburgs (von insgesamt 786 Fällen im Großherzogtum Luxemburg). Dies übersteigt den vom ECDC empfohlenen Mindestprobenumfang (341), um neu auftretende Varianten bei einer Inzidenz von 2,5 % in der epidemischen Situation im Land zu erkennen.

Alle Exemplare wurden der Delta-Variante zugeordnet. Die Überwachung ergab, dass die elterliche Linie B.1.617.2 weiterhin am häufigsten vorkommt (65,1 %), gefolgt von AY.25 (7,9 %) und AY.34 (6,7 %). Was die Zielgruppen betrifft, so wurden AY-Linien in 36,2 % der Krankenhausproben und in 33,6 % der Durchbruchsfälle nach der Impfung gefunden. Die untersuchten Mutationen zeigten kein auffälliges Verhalten, sondern stimmten mit den beobachteten Linien überein.

Der aktualisierte ReViLux-Bericht (Überwachung von akuten Atemwegsinfektionen) wurde soeben auf der Webseite vom LNS veröffentlicht: https://lns.lu/departement/microbiologie/revilux/

PDF: All d'Detailer vum ReViLux-Rapport