Tëscht Héiweng a Koler si géint 7.40 Auer 2 Autoen net laanschtenee komm. D'Streck war wärend längerer Zäit komplett fir den Trafic gespaart.

D'Pompjeeë vun Dippech a Käerjeng waren am Asaz, grad ewéi d'Ambulanz vu Stengefort.

Tëscht Lenzweiler an dem Antoniushaff hat et kuerz no 10.20 Auer gerabbelt. Och hei waren 2 Autoen involvéiert. D'Pompjeeë vu Wëntger an d'Ambulanz vun Ëlwen waren op der Plaz. Eng Persoun gouf verwonnt.

Nëmmen 20 Minutte méi spéit sinn tëscht dem Rouscht a Colmer-Bierg 2 Autoen anenee gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Pompjeeë vu Colmer-Bierg an d'Ettelbrécker Ambulanz hu sech op der Plaz ëm alles gekëmmert.

Net wäit ewech vun der Eecher Plaz huet um Freideg géint 2 Auer en Automobilist d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, hien ass an e Potto geknuppt an den Auto ass um Daach gelant. De Chauffeur gouf net verwonnt, ma den Alkoholtest war positiv an de Führerschäin ass fort.