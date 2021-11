16,6 Prozent vun de Schüler si schonn eng Kéier am richtege Liewen Affer vu Mobbing ginn. Affer vu Cybermobbing goufen 8,5 Prozent.

Den Donneschdeg ass den Internationalen Dag géint Mobbing a Gewalt a Schoulen. Obwuel Mobbing a senge klengen a grousse Formen omnipresent ass, gëtt ëmmer nach wéineg driwwer geschwat. Affer zécken dacks, iwwer hir Situatioun ze schwätzen - entweder well se mengen, si géife sech doduerch nach verschlechteren, oder well si fäerten, net eescht geholl ze ginn.

Enger rezenter HBSC-Etüd aus dem Juni 2021 no sinn zu Lëtzebuerg 8,5 Prozent vun de Schüler online gemobbt ginn, an der Schoul selwer waren et 16,6 Prozent. Den Educatiounsminister Claude Meisch sot an deem Zesummenhang, grad de Cyberharcelement kéint geféierlech sinn, an de Jonken dierft domat net eleng gelooss ginn. Et wier wichteg, datt d'Verhale vun de Mobber evaluéiert géing ginn an d'Affer een oppent Ouer fanne géifen.

An deem Kader gëtt den Donneschdeg eng Aktioun an de soziale Medie gestart, an deem d'Notzer hiert Profilbild mat engem Bild vum Motto vun der Campagne "Le harcèlement scolaire: tous concernés / De Mobbing betrëfft ons all" op Franséisch oder Lëtzebuergesch ersetze kënnen.

Fir den Internationalen Dag géint Mobbing a Gewalt gouf d'lescht Woch och d'Theaterstéck "Les Nuits d’Aurore" am Forum Geesseknäppchen opgefouert, dat op d'Thematik sollt opmierksam maachen. Mat dru bedeelegt waren d'Theatergrupp Actis an de Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (CePAS).

Schreiwes vum Educatiounsministère