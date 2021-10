Am Lokale gouf et zanter e Freideg den Owend eng Partie Accidenter, bei deenen all Kéiers Persoune liicht blesséiert goufen.

Tëscht Suessem a Péiteng ware kuerz no 19 Auer dräi Autoen matenee kollidéiert, 3 Leit sinn hei verwonnt ginn. Zu Dikrech ass eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn a gouf liicht blesséiert. Op der Escher Autobunn sinn an der Nuecht tëscht Hollerech an Esch zwee Autoen anenee geknuppt an et gouf eng Persoun blesséiert. An um Boulevard Victor Thorn an der Stad ass kuerz virun 3.30 Auer en Automobilist an e Bam gerannt, och hei gouf ee Mënsch liicht verwonnt.