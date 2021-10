Hei d'Termäiner alphabetesch opgelëscht fir d'Griewerseenungen an d'Massen am ganze Land. Matgedeelt vu cathol.lu.

Fir vill Leit ass et e fixe Rendez-vous, op Allerhellegen an / oder Allerséilen op de Kierfecht ze goen a sech un déi Verstuerwen ze erënneren.

Hei als Service eng Iwwersiicht iwwer d'Massen an d'Griewerseenunge vum Méindeg, 1. an Dënschdeg, 2. November 2021 wéi se och op cathol.lu, dem Internetsite vun der kathoulescher Kierch, ze fanne sinn, alphabetesch opgelëscht. Opgepasst. Verschidde Griewer ginn op aneren Deeg, wéi op Allerhellegen an Allerséilen geseent.

CATHOL.LU: Griewerseenungen a Massen op Allerhellegen an Allerséilen. Hei kënnt Dir och no engem Gottesdéngscht sichen.

Déi komplett Oplëschtung

Abweiler: Sonntag, 7. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 7. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung. Ahn: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Allerborn: Samstag, 6. November, 18.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Samstag, 6. November, 18.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Altlinster: Dienstag, 2. November, 9.45 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.45 Uhr, Gräbersegnung. Altrier: Samstag, 30. Oktober, 15.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Samstag, 30. Oktober, 15.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Altwies: Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung. Alzingen: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Arsdorf: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Aspelt: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Asselborn: Sonntag, 7. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Bartringen: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.15 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Dienstag, 2. November, 9.15 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Bastendorf: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Bauschleiden: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Bech-Kleinmacher: Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Requiem, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Requiem, danach Gräbersegnung. Bech: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Beckerich: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Befort: Dienstag, 2. November, 11.15 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Dienstag, 2. November, 11.15 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Beidweiler: Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung. Beiler: Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Beles: Sonntag, 31. Oktober, 10.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe.

Sonntag, 31. Oktober, 10.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe. Berburg: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Berdorf: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Erinnerungsfeier (Waldfriedhof); 11.45 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Erinnerungsfeier (Waldfriedhof); 11.45 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Bergem: Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung. Berl: Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Bettborn: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Bettel: Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Bettemburg: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Bettendorf: Montag, 1. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung. Bettingen/Mess: Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Betzdorf: Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe.

Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe. Beyren: Sonntag, 7. November, 10.00 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 7. November, 10.00 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung. Bigelbach: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Binsfeld: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Bissen: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Bivels: Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung. Biwer: Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Biwingen: Montag, 1. November, 15.15 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.15 Uhr, Gräbersegnung. Biwisch: Montag, 1. November, 11.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.30 Uhr, Gräbersegnung. Blascheid: Sonntag, 7. November, 9.15 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 7. November, 9.15 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung. Bockholtz (Hosingen): Dienstag, 2. November, 11.45 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.45 Uhr, Gräbersegnung. Boegen: Sonntag, 31. Oktober, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Boewen: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Boewingen/Attert: Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Bollendorf-Brücke: Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Bondorf: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Born: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Boudler: Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Gräbersegnung. Bourglinster: Montag, 1. November, 11.45 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.45 Uhr, Gräbersegnung. Bourscheid: Sonntag, 31. Oktober, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Boxhorn: Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Brachtenbach: Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Brandenburg: Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Breidweiler: Samstag, 30. Oktober, 16.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Samstag, 30. Oktober, 16.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Bridel: Montag, 1. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung. Brouch (Mersch): Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Brouch (Wecker): Dienstag, 2. November, 11.15 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.15 Uhr, Gräbersegnung. Bürden: Montag, 1. November, 8.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 8.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Bürmeringen: Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung. Buschdorf: Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Buschrodt: Sonntag, 24. Oktober, 10.30 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung.

Calmus: Dienstag, 2. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Canach: Sonntag, 31. Oktober, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Capellen: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Christnach: Sonntag, 7. November, 10.30 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 7. November, 10.30 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung. Clerf: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung. Colmar-Berg: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung (alter Friedhof); 16.00 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof).

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung (alter Friedhof); 16.00 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof). Consdorf: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Consthum: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Contern: Montag, 1. November, 9.30 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.30 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Crauthem: Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Crendal: Montag, 1. November, 12.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 12.00 Uhr, Gräbersegnung. Cruchten: Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Dahl: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Dahlem: Montag, 1. November, 11.45 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.45 Uhr, Gräbersegnung. Dalheim: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Festamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Festamt, danach Gräbersegnung. Dellen: Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Gräbersegnung. Derenbach: Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Dickweiler: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Diekirch: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Differdingen: Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.30 Uhr, Segnung Waldfriedhof

Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Montag, 1. November, 11.30 Uhr, Segnung Waldfriedhof Dillingen: Sonntag, 24. Oktober, 11.45 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 24. Oktober, 11.45 Uhr, Gräbersegnung. Dippach: Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Doenningen: Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Doncols: Dienstag, 2. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe.

Dienstag, 2. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe. Drauffelt: Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung. Düdelingen: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Segnung Waldfriedhof; 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Echternach: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Ehleringen: Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Ehlingen: Dienstag, 2. November, 11.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.30 Uhr, Gräbersegnung. Ehnen: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Eischen: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Eisenbach: Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Ell: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Ellingen: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung. Elvingen (Beckerich): Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung. Elvingen (Schengen): Montag, 1. November, 9.15 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.15 Uhr, Wortgottesdienst, danach Gräbersegnung. Eppeldorf: Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Ermsdorf: Dienstag, 2. November, 11.15 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.15 Uhr, Gräbersegnung. Ernster: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Ernzen: Montag, 1. November, 11.15 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.15 Uhr, Gräbersegnung. Erpeldingen (Bous): Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Erpeldingen (Eschweiler): Dienstag, 2. November, 14.00 Uhr, Rosenkranzgebet, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 14.00 Uhr, Rosenkranzgebet, danach Gräbersegnung. Erpeldingen/Sauer: Dienstag, 2. November, 9.00 Uhr, Messe (Anmeldung: 661 818 548), danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.00 Uhr, Messe (Anmeldung: 661 818 548), danach Gräbersegnung. Esch/Alzette: Friedhof St-Joseph : Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Friedhof Lallingen : Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. : Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Esch/Sauer: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Eschdorf: Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Eschweiler (Junglinster): Montag, 1. November, 16.15 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.15 Uhr, Gräbersegnung. Eschweiler (Wiltz): Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Eselborn: Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Ettelbrück: Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Everlingen: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Fels: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Fenningen: Montag, 1. November, 9.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.30 Uhr, Gräbersegnung. Fentingen: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Fingig: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Fischbach (Clerf): Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Fischbach (Mersch): Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Flaxweiler: Dienstag, 2. November, 17.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe.

Dienstag, 2. November, 17.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe. Folscheid: Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung. Fouhren: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Frisingen: Montag, 1. November, 11.30 Uhr, Gräbersegnung.

Garnich: Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Gräbersegnung. Gilsdorf: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe (Anmeldung: 80 32 78 / 80 49 67), danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe (Anmeldung: 80 32 78 / 80 49 67), danach Gräbersegnung. Girsterklaus: Dienstag, 2. November, 15.15 Uhr, Gedenkfeier (Beginn: neuer Friedhof).

Dienstag, 2. November, 15.15 Uhr, Gedenkfeier (Beginn: neuer Friedhof). Godbringen: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Gräbersegnung. Goesdorf: Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Goetzingen: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Gonderingen: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Gostingen: Montag, 1. November, 15.45 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.45 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Gralingen: Montag, 1. November, 10.15 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.15 Uhr, Gräbersegnung. Greisch: Samstag, 30. Oktober, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Samstag, 30. Oktober, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Greiweldingen: Sonntag, 31. Oktober, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Grevels: Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Grevenmacher: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Grosbous: Sonntag, 31. Oktober, 10.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Hagen: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Haller: Sonntag, 14. November, 11.15 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 14. November, 11.15 Uhr, Gräbersegnung. Harlingen: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Hassel: Montag, 1. November, 14.15 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.15 Uhr, Gräbersegnung. Heffingen: Sonntag, 7. November, 9.00 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 7. November, 9.00 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung. Heiderscheid: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Heinerscheid: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Heisdorf (Wintger): Samstag, 30. Oktober, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Samstag, 30. Oktober, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Heisdorf: Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung.

Schwestern Doctrine Chrétienne (Altenheim) : Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung. : Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Heispelt: Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Hellingen: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Gräbersegnung (alter Friedhof); 10.15 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof).

Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Gräbersegnung (alter Friedhof); 10.15 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof). Helzingen: Montag, 1. November, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Hemstal: Sonntag, 31. Oktober, 11.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Sonntag, 31. Oktober, 11.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Herborn: Sonntag, 31. Oktober, 16.30 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Sonntag, 31. Oktober, 16.30 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Hesperingen: Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung. Hobscheid: Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Hoesdorf: Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung. Hollenfels: Samstag, 30. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Samstag, 30. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Holler: Samstag, 30. Oktober, 18.30 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Samstag, 30. Oktober, 18.30 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Holtz: Montag, 1. November, 11.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.30 Uhr, Gräbersegnung. Holzem: Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Holzthum: Samstag, 30. Oktober, 18.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Samstag, 30. Oktober, 18.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Hoscheid-Dickt: Montag, 1. November, 12.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 12.00 Uhr, Gräbersegnung. Hoscheid: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Hosingen: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Hostert (Niederanven): Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Howald: Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung. Huldingen: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Hüncheringen: Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Gräbersegnung. Hunsdorf: Montag, 1. November, 9.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.30 Uhr, Gräbersegnung. Hüpperdingen: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Ingeldorf: Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Insenborn: Montag, 1. November, 9.15 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.15 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Itzig: Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung. Junglinster: Dienstag, 2. November, 12.00 Uhr, Gräbersegnung.

Kahler: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Kaundorf: Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Kautenbach: Sonntag, 31. Oktober, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Kayl: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Kehlen: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Kehmen: Sonntag, 31. Oktober, 10.45 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.45 Uhr, Gräbersegnung. Keispelt: Sonntag, 31. Oktober, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Knaphoscheid: Sonntag, 31. Oktober, 9.00 Uhr, Radiomesse, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 9.00 Uhr, Radiomesse, danach Gräbersegnung. Koerich: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Kopstal: Montag, 1. November, 14.45 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.45 Uhr, Gräbersegnung. Kuborn: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Küntzig: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Landscheid: Montag, 1. November, 12.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 12.00 Uhr, Gräbersegnung. Lannen: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Lasauvage: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Lellig: Dienstag, 2. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Lenningen: Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Leudelingen: Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung. Lieler: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Limpach: Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Linger: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Lintgen: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Lipperscheid: Montag, 1. November, 11.15 Uhr, Rosenkranzgebet, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.15 Uhr, Rosenkranzgebet, danach Gräbersegnung. Liwingen: Montag, 1. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung. Lorentzweiler: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Lullingen: Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Luxemburg-Bonneweg: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung. Luxemburg-Cents: Dienstag, 2. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung. Luxemburg-Cessingen: Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Gräbersegnung. Luxemburg-Hamm: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Luxemburg-Hollerich: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Luxemburg-Merl: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Luxemburg-Neudorf: Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Gräbersegnung. Luxemburg-Pfaffenthal: Dienstag, 2. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung. Luxemburg-Rollingergrund: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Luxemburg-Weimerskirch: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Luxemburg-Zentrum: Krypta der Kathedrale: Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Messe: Pontifikalamt für die großherzogliche Familie, danach Gräbersegnung.

Mittwoch, 3. November, 9.00 Uhr, Requiem für die verstorbenen Bischöfe, Domherren, Priester und Diakone, danach Segnung der Bischofsgräber.

Friedhof Notre-Dame: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Glacis-Kapelle: Dienstag, 2. November, 14.35 Uhr, Gräbersegnung.

Machtum: Sonntag, 31. Oktober, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Mamer: Montag, 1. November, 16.15 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.15 Uhr, Gräbersegnung. Manternach: Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Marnach: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Mecher (Haute-Sûre): Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Medernach: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Medingen: Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Wortgottesdienst (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Wortgottesdienst (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Mensdorf: Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Merkholtz: Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Mersch: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Merscheid (Esch/Sauer): Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Merscheid (Pütscheid): Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Mertert: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Mertzig: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Meysemburg: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Michelau: Montag, 1. November, 10.15 Uhr, Rosenkranzgebet, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.15 Uhr, Rosenkranzgebet, danach Gräbersegnung. Michelbuch: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Andacht, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Andacht, danach Gräbersegnung. Moersdorf: Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Moesdorf: Sonntag, 24. Oktober, 10.30 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 24. Oktober, 10.30 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung. Moestroff: Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe (Anmeldung: 80 34 35), danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe (Anmeldung: 80 34 35), danach Gräbersegnung. Mompach: Montag, 1. November, 15.45 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Montag, 1. November, 15.45 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Mondorf: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Mondorff (F): Montag, 1. November, 12.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 12.00 Uhr, Gräbersegnung. Monnerich: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Moutfort: Samstag, 30. Oktober, 18.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe (CovidCheck).

Samstag, 30. Oktober, 18.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe (CovidCheck). Münschecker: Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Gräbersegnung. Munshausen: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Nachtmanderscheid: Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Gräbersegnung. Nagem: Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Neidhausen: Dienstag, 2. November, 11.45 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.45 Uhr, Gräbersegnung. Neunhausen: Montag, 1. November, 17.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 17.00 Uhr, Gräbersegnung. Niederanven: Sonntag, 31. Oktober, 11.00 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 11.00 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Niederbesslingen: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Hochamt (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Hochamt (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Niedercolpach: Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Niederdonven: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Niederkerschen: Sonntag, 31. Oktober, 16.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 16.30 Uhr, Gräbersegnung. Niederkorn: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Gräbersegnung. Niederpallen: Sonntag, 24. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 24. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Niederwampach: Sonntag, 31. Oktober, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Noerdingen: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Noertringen: Samstag, 30. Oktober, 16.30 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe (CovidCheck).

Samstag, 30. Oktober, 16.30 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe (CovidCheck). Noertzingen: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Gräbersegnung. Nommern: Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Nospelt: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Nothum: Sonntag, 31. Oktober, 16.30 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe.

Oberdonven: Montag, 1. November, 11.15 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.15 Uhr, Gräbersegnung. Oberfeulen: Dienstag, 2. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Oberkerschen: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Oberkorn: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Oberpallen: Montag, 1. November, 11.45 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.45 Uhr, Gräbersegnung. Oberwampach: Samstag, 30. Oktober, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Samstag, 30. Oktober, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Oberwormeldingen: Montag, 1. November, 9.45 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.45 Uhr, Gräbersegnung. Oetringen: Samstag, 30. Oktober, 17.30 Uhr, Gräbersegnung.

Samstag, 30. Oktober, 17.30 Uhr, Gräbersegnung. Olingen: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Olm: Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Ospern: Sonntag, 7. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 7. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung. Osweiler: Sonntag, 31. Oktober, 15.45 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Peppingen: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Perlé: Montag, 1. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung. Petingen: Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Pettingen: Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Pintsch: Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Rambrouch: Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Reckingen/Mess: Dienstag, 2. November, 10.45 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.45 Uhr, Gräbersegnung. Redange/Attert: Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung. Reisdorf: Montag, 1. November, 15.15 Uhr, Messe (Anmeldung: 691 661 721), danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.15 Uhr, Messe (Anmeldung: 691 661 721), danach Gräbersegnung. Remerschen: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Festamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Festamt, danach Gräbersegnung. Remich: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Rindschleiden: Sonntag, 7. November, 10.30 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 7. November, 10.30 Uhr, Kirmesmesse, danach Gräbersegnung. Rippweiler: Montag, 1. November, 15.45 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.45 Uhr, Gräbersegnung. Rodenborn: Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Roder: Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Rodershausen: Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Rodingen: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Roedgen: Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Roeser: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Rollingen (Rodingen): Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Roodt-Syr: Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Roodt: Sonntag, 24. Oktober, 10.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 24. Oktober, 10.30 Uhr, Gräbersegnung. Rosport: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Rümelingen: Montag, 1. November, 16.15 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.15 Uhr, Gräbersegnung. Rümlingen: Samstag, 30. Oktober, 18.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Saeul: Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung (alter Friedhof); 15.30 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof).

Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung (alter Friedhof); 15.30 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof). Sandweiler: Montag, 1. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.00 Uhr, Gräbersegnung. Sassenheim: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe.

Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe. Schandel: Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Scheidgen: Sonntag, 31. Oktober, 16.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Sonntag, 31. Oktober, 16.00 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Schengen: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Schieren: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Schifflingen: Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.30 Uhr, Gräbersegnung. Schlindermanderscheid: Montag, 1. November, 8.30 Uhr, Messe (Anmeldung: 661 317 316), danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 8.30 Uhr, Messe (Anmeldung: 661 317 316), danach Gräbersegnung. Schoenfels: Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Schouweiler: Sonntag, 31. Oktober, 10.45 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.45 Uhr, Gräbersegnung. Schrondweiler: Sonntag, 24. Oktober, 10.15 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 24. Oktober, 10.15 Uhr, Gräbersegnung. Schüttringen: Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Schwebsingen: Dienstag, 2. November, 9.00 Uhr, Requiem, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.00 Uhr, Requiem, danach Gräbersegnung. Selscheid: Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.30 Uhr, Gräbersegnung. Senningen: Sonntag, 31. Oktober, 12.00 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 12.00 Uhr, Gräbersegnung. Simmern: Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung (alter Friedhof); 11.30 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof).

Dienstag, 2. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung (alter Friedhof); 11.30 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof). Soller: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Sprinkingen: Sonntag, 31. Oktober, 11.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 11.30 Uhr, Gräbersegnung. Stadtbredimus: Sonntag, 31. Oktober, 16.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe.

Sonntag, 31. Oktober, 16.00 Uhr, Gräbersegnung, danach Messe. Stegen: Sonntag, 31. Oktober, 9.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 9.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Steinbrücken: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Gräbersegnung. Steinfort: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Kloster Clairefontaine : Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. : Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Steinheim: Montag, 1. November, 11.30 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof).

Montag, 1. November, 11.30 Uhr, Gedenkfeier (Friedhof). Steinsel: Montag, 1. November, 15.15 Uhr, Andacht, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.15 Uhr, Andacht, danach Gräbersegnung. Stockem: Samstag, 30. Oktober, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Samstag, 30. Oktober, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Stolzemburg: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Strassen: Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.45 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Dienstag, 2. November, 10.45 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Syr: Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Syren: Montag, 1. November, 16.15 Uhr, Gräbersegnung.

Tadler: Montag, 1. November, 14.15 Uhr, Prozession, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.15 Uhr, Prozession, danach Gräbersegnung. Tandel: Sonntag, 31. Oktober, 16.30 Uhr, Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 16.30 Uhr, Gräbersegnung. Tarchamps: Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung, danach Hochamt.

Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung, danach Hochamt. Tetingen: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Trintingen: Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Trotten: Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Tüntingen: Sonntag, 31. Oktober, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Ulflingen: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Hochamt (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Hochamt (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Useldingen: Sonntag, 31. Oktober, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Vianden: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Vichten: Montag, 1. November, 10.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Wahl: Dienstag, 2. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Wahlhausen: Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Waldbillig: Sonntag, 14. November, 9.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Sonntag, 14. November, 9.30 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Waldbredimus: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Walferdingen: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Andacht, danach Gräbersegnung. Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Andacht, danach Gräbersegnung. Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung. Wasserbillig: Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Wecker: Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 11.00 Uhr, Gräbersegnung. Weicherdingen: Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.00 Uhr, Hochamt, danach Gräbersegnung. Weiler (Putscheid): Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 10.45 Uhr, Gräbersegnung. Weiler zum Turm: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung (alter Friedhof); 15.30 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof).

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung (alter Friedhof); 15.30 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof). Weiswampach: Sonntag, 31. Oktober, 10.15 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Sonntag, 31. Oktober, 10.15 Uhr, Messe (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Wellenstein: Montag, 1. November, 9.15 Uhr, Festamt, danach Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 9.15 Uhr, Festamt, danach Gräbersegnung. Welscheid: Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe (Anmeldung: 621 656 518), danach Gräbersegnung.

Dienstag, 2. November, 10.00 Uhr, Messe (Anmeldung: 621 656 518), danach Gräbersegnung. Wiltz: Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 15.00 Uhr, Gräbersegnung. Wilwerdingen: Sonntag, 7. November, 10.30 Uhr, Hochamt (CovidCheck), danach Gräbersegnung.

Sonntag, 7. November, 10.30 Uhr, Hochamt (CovidCheck), danach Gräbersegnung. Winseler: Samstag, 30. Oktober, 16.00 Uhr, Gräbersegnung.

Samstag, 30. Oktober, 16.00 Uhr, Gräbersegnung. Wintringen: Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 16.30 Uhr, Gräbersegnung. Wolwelingen: Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung.

Montag, 1. November, 14.30 Uhr, Gräbersegnung. Wormeldingen: Montag, 1. November, 10.30 Uhr, Messe, danach Gräbersegnung.

Zolver: Samstag, 30. Oktober, 17.00 Uhr, Gräbersegnung (neuer Friedhof); 18.00 Uhr, Gräbersegnung (alter Friedhof), danach Messe.