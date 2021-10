Nodeems den 19. Oktober eng Foussgängerin op der N11 op der Héicht vun enger Bensinsstatioun ugestouss gouf, ass et nees den Appell, hei eppes ze änneren.

En Accident a seng Konsequenzen. Den 19. Oktober war et en uergen Accident op der Iechternacher Streck, kuerz hannert der Aral-Tankstell zu Gonnereng. Eng Foussgängerin gouf hei moies vun engem Auto, deen aus der Stad koum, ugestouss. D'Affer gouf op der Plaz vum Samus-Dokter versuergt, éiert et an d'Spidol transportéiert gouf.

Den 19. Oktober 2021 ass moies eng Foussgängerin ugestouss an uerg blesséiert ginn.

D'Gemeng Jonglënster kritiséiert elo Ponts et Chaussées. De Ben Ries, 1. Schäffen, fuerdert, dass d'Stroosseverwaltung endlech eppes mécht fir d'Sécherheet vun de Leit. Et soll manner no Paragraphen, ma méi no der Sécherheet gekuckt ginn. En Iwwergang fir Foussgänger, mat enger rouder Luucht, déi och beliicht ass, esou d'Fuerderung vun der Gemeng Jonglënster.

Och d'Associatioun ''Victimes de la route'' ass onzefridden. Trotz dem Streckeradar wär d'N11 net sécher. D'Leit géife sech net un d'Vitesselimitatiounen halen.

