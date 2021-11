D'Soziologe befaasse sech mat der Aart a Weis, wéi d'Mënschen zesummeliewen a mateneen a Relatioun trieden.

Den Hartmut Rosa gehéiert zu de bekanntste Soziologen, hien ass Professer op den Unie Jena an Erfurt. Hie fuerscht a publizéiert apaart zu Froe vun Zäit an Acceleratioun an dem Drock, ëmmer méi ëmmer méi séier sinn ze mussen.

De Virus huet jo do op d'mannst fir ee Moment eng Paus imposéiert an en huet och d‘Aart a Weis, wéi mir Mënschen zesummeliewen an mateneen a Relatioun triede staark verännert . Ugefaangen mat Ofstand, Masken a virtuelle Reuniounen, wat net dem natierleche Besoin vun tëschemënschleche Relatiounen entsprécht.

Ass déi Zwangspaus awer genotzt ginn, fir eis Aart a Weis, ze liewen, ze iwwerdenke? Dat war d'Hoffnung am Ufank vun der Covid-Krise, sech nees op weesentlech konzentréieren am Plaz a permanentem Leeschtungs- an Zäitdrock ze liewen. Mir hunn zwar geléiert, dass et och anescht geet, dass och anescht Politik gemaach ka ginn, m£ fundamental huet sech un der Logik no der eis modern Gesellschaften funktionéieren näischt geännert, seet de Prof Rosa.

Die allgemeine Logik der Gesellschaft, die auf Steigerung angelegt ist, auf Wachstum, Beschleunigung, Innovierung, der sich auf die Ebene des Individuums durch Optimierungszwang übersetzt. Also schneller werden, effizienter werden, besser werden. Diese Logik haben wir ja nicht außer Kraft gesetzt. Der eigentliche Beschleunigungszwang kommt eigentlich nicht daher, Unternehmen miteinander konkurrieren oder auch Handwerker

Das es direkte ökonomische Konkurrenz gibt, sondern es ist die Logik der Akteinmärkte, die immer von Erwartungsstrukturen abhängen. Dinge, die übertroffen werden müssen und dieses Übertreffen von Erwartungen, um Aktienmärkte steigen zu lassen, ist einer der zentralen Antriebsmomente. Deshalb ist eine Entschleunigung der Finanzmärkte, die institutionell möglich ist, durch stärkere staatliche Regulierung. Das wären zwei Punkte, wo man durchaus reale institutionelle Effekte erzielen kann.

Hie war op Invitatioun vum Institut Pierre Werner zu Lëtzebuerg. D'Caroline Mart huet mat him iwwert seng Fuerschung, de Sënn vum Liewen, d’Auswierkunge vun der Pandemie oder och Méiglechkeeten aus der Wuesstemslogik eraus ze kommen, geschwat.

Hei de kompletten Interview mam Hartmut Rosa