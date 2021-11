Zu Colmer-Bierg koum et en Dënschdeg de Moien zu engem Accident op der N22.

Am Beräich vun der Kräizung op der N22 zu Colmer-Bierg bei der Goodyear gouf et een Accident. Eng Persoun gouf RTL-Informatiounen no liicht blesséiert. Eng Spuer war zäitweis blockéiert. Géint 9.15 Auer ass d'Strooss allerdéngs nees fir de Verkéier fräigi ginn, mellt d'Police.

© Domingos Oliveira

Vëlosfuerer vun Auto ugestouss a blesséiert

Zu Esch-Uelzecht gouf de Méindegowend géint 18 Auer ee Vëlosfuerer vun engem Automobilist ugestouss. Wou de Chauffeur vun enger Tankstell op der Rue de Luxembourg fortgefuer ass, huet hien de Cyclist iwwersinn an ass an e geknuppt.

Eng Ambulanz a weider Secouristen aus Esch ware sur Place, fir d'Plaz ze sécheren a sech ëm dee Blesséierten ze këmmeren. De Vëlosfuerer koum mat liichte Blessuren an d'Klinick.

D'Police huet festgestallt, datt den Automobilist ze vill gedronk hat. Him gouf doropshin de Fürerschäin ofgeholl an et gouf ee provisorescht Fuerverbuet géint hien ausgeschwat. De Virfall gouf zu Protokoll geholl.