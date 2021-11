Wéi den OGBL e Mëttwoch de Moie matdeelt, hunn d'Gewerkschaft an d'Direktioun de Vertrag leschte Freiden ënnerschriwwen.

De Kollektivvertrag gëllt retroaktiv vum 1. Januar 2021 u bis den 31. Dezember 2023. 650 Salariéë si betraff. Ënnert anerem ginn d'Chèque-repasen an d'Luucht. Vum nächste Joer u gëtt et e spezifesche Regime fir den Teletravail, d'Augmentatiounen duerch d'Anciennetéit ginn erop an d'Salairen.