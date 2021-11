Op zwou Autobunnen am Grand-Duché huet et e Mëttwoch de Moie geknuppt. Et gouf jeeweils 1 Persoun blesséiert.

Kuerz viru 5 Auer ass e Gefier op der A6 bei der Aire de Capellen a Richtung Kapellen géint d'Leitplank geroden. 1 Persoun gouf dobäi verwonnt. E weideren Accident gouf et op der A13 op der Héicht Munneref. De Bilan ass hei 1 Blesséierten.