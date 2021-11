Vum 15. November u patrulléiere keng privat Sécherheetsleit méi am Stater Garer Quartier an zu Bouneweg, de Kontrakt geet dann op en Enn.

Et sinn d'Stater Bierger, déi wäerten decidéieren, ob weiderhin eng privat Sécherheetsfirma am Garer Quartier an zu Bouneweg an den Asaz kënnt oder net. Dat sot den 1. Stater Schäffe Serge Wilmes e Mëttwoch de Moien um RTL-Mikro, nodeems en Dënschdeg bekannt gouf dass d'Kontrakter vun der Firma G4S den 15. November wäerten auslafen.

Dësen ëmstriddenen Asaz vu private Sécherheetsfirmen ass an d'Spill komm, well der Stater Gemeng no d'Regierung net genuch gemaach hätt, fir d'Sécherheet an der Stad ze stäerken. Mëttlerweil hätt sech dat awer geännert an deementspriechend misst een d'Bierger och elo froen, ob déi nei Mesuren hinnen duer ginn, erkläert den CSV-Politiker.

„Elo stelle mer awer fest, dass den Drock, dee mer gemaach hunn, zum Deel seng éischt Friichten dréit, well zanter e puer Wochen zirkuléiere méi Polizisten, och an de Stroosse vun der Uewerstad an op der Gare. An et ass och e ganze Mesurëkatalog vun der Regierung an der Chamber presentéiert ginn, wou der derbäi sinn, déi mir och ëmmer gefuerdert hunn a fir elo mol erauszefannen, och wéi dat natierlech och ukënnt bei de Leit, well et geet jo hei ëm eis Matbierger, hu mir jo schonn annoncéiert gehat, dass mir wëllen eng ëffentlech Versammlung nees maachen op der Gare, fir si och ze froen, ob dat bei hinnen ukënnt, ob si eppes dovunner mierken. An op Basis dovunner kucke mir, ob mir nach eng Kéier op de Wee gi vun enger Ausschreiwung oder net."

Extrait Serge Wilmes

Wéini dës Biergerversammlung organiséiert gëtt, ass nach net kloer. Nächste Méindeg géing de Schäfferot sech awer gesinn, fir doriwwer ze diskutéieren. Donieft misst ee sech och mam Agenda vu verschiddene Ministeren ofstëmmen, well ee jo och wéilt, dass déi Regierungsmemberen, déi déi nei Mesurë mat geholl hunn, och op der Versammlung derbäi sinn an de Bierger kënne Ried an Äntwert stoen, sou nach de Serge Wilmes.