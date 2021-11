Bei Accidenter goufen tëscht 17.30 an 18 Auer zwou Persoune blesséiert. Et waren allerdéngs net déi eenzeg Asätz fir de CGDIS.

Den 112 mellt zwee Accidenter de Mëttwoch den Owend mat all Kéier engem Blesséiertem. Zu Ettelbréck an der Kanalstrooss si géint 17.30 Auer zwee Autoen anenee geknuppt. An tëschent Nidderfeelen an Heischent ass géint 18 Auer en Auto an e Bus gerannt.

Zu Ueweraanwen huet hënt géint 4.30 Auer en Haus gebrannt, hei ass awer kengem eppes geschitt. Zu Esch haten zwee Autoe gebrannt. Op der Areler A6 huet de Mëttwochowend ausserdeem ee Camion gebrannt. Och do goufen et awer keng Blesséierter.