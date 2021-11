Géint 3.40 Auer an der Nuecht huet en Zeie gemellt, dass e Gefier op der Place de la Paix zu Esch/Uelzecht Feier gefaangen hätt.

D'Feier huet op en aneren Auto iwwergegraff, wat zu e puer zolitten Explosioune gefouert huet, iert d'Pompjeeën de Brand geläscht kruten. Et ass kengem eppes geschitt. Well Brandstëftung net kann ausgeschloss ginn, sicht d'Police elo no Zeien.