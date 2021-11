De 27. Oktober konnt d'Police op der Kinnekswiss e presuméierten Drogendealer festhuelen, dee wuel en Deal geplangt hat.

Et goufe 50 Gramm Heroin an 1.330 Euro Boergeld beim Mann fonnt. De presuméierten Drogendealer huet seng Deals wuel gréisstendeels zu Gaasperech an am Zentrum vun der Stad duerchgezunn.

De Mann sëtzt aktuell an Untersuchungshaft.