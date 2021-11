De Freideg huet de Staatsministère an der geschriwwener Press Prezisiounen ënnert anerem zum Oflaf vun der Ënnerschrëftesammlung ginn.

De Petitionär vun der ëffentlecher Petitioun, déi e Referendum iwwert d'Verfassungsreform freet, de Gérard Koneczny, ass och ee vun den aacht Leit, déi via e sougenannte "Comité d'iniative" eng Ënnerschrëftesammlung fir e Referendum lancéiert huet.

25.000 Wieler mussen duerfir tëscht dem 19. November an dem 20. Dezember op d'Gemeng ënnerschreiwe goen. Wéi d'Gesetz et virschreift, gëtt de Staatsministère de Freideg an der geschriwwener Press Prezisiounen zu de geplangten Ännerunge vun der Verfassung an dem Oflaf vun der Ënnerschrëftesammlung a gëtt och d'Nimm bekannt vun de aacht Persounen, déi de 26. Oktober hir Demande beim Premier gestallt hunn, fir e Referendum z'organiséieren.

D'Hallschent dovunner ass vu Chrëschtnech. Déi ëffentlech Petitioun, déi nach bis e Méindeg um Site vun der Chamber leeft, ass Stand Freidegmoie vu 17.402 Leit ënnerschriwwe ginn. D'CSV huet annoncéiert, mat de Wee ze goen, fir zu 16 Deputéiert e Referendum ze froen, wann déi Petitioun op d'mannst 25.000 Leit ënnerschriwwe gëtt.