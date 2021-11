Wéi de CGDIS mellt, ass an der Mëttesstonn e Foussgänger vun engem Auto ugestouss ginn. E weideren Automobilist ass op engem Chantier accidentéiert.

E Freideg géint 12.20 Auer ass an der Groussgaass zu Bruechtebaach eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert ginn. Op der Plaz war de Samu vun Ettelbréck an d'Rettungsdéngschter vun Ëlwen a Wolz.

Zu Nidderkäerjeng an der Avenue de Luxembourg koum et géint 13 Auer zu engem Autosaccident op engem Chantier. Déi blesséiert Persoun gouf vum Rettungsdéngscht vu Péiteng an dem CIS vu Käerjeng versuergt.