Zesumme mam Tourismusminister ass den Ierfgroussherzog op d'Weltausstellung zu Dubai gereest.

Am Kader vun enger "Mission de promotion touristique" ass den Ierfgroussherzog Guillaume zesumme mam Mëttelstand- an Tourismusminister Lex Delles a mat enger ganzer Delegatioun vun Acteuren aus dem Tourismussecteur zu Dubai. Do goufe si vum Maggy Nagel an dem Daniel Sahr, dem Leeder vum Lëtzebuerger Pavillon, begréisst a kruten eng Visite guidée ugebueden.

Um Programm vum éischten Dag vun dëser Missioun stoung nieft dem Besuch vun ënnerschiddleche Pavillonen, ënnert anerem déi vu Bahrain, Kuwait a Marokko, natierlech och de Lëtzebuerger Pavillon am Mëttelpunkt.

Ausserdeem stinn eng Rei aner offiziell Rendez-vousen um Programm. Sou gëtt et ënner anerem eng Entrevue tëscht dem Ierfgroussherzog an dem Staatssekretär vum Entreprenariat vun den Arabeschen Emiraten. Den Tourismusminister fir säin Deel gesäit Vertrieder aus dem emirateschem Tourismussecteur.

Wärend den "Luxembourg Tourism Days" sollen d'Visiteure vum Pavillon gewise kréien, wéi villsäiteg a kreativ de Grand-Duché ass. Do dernieft steet hei och op der "Made in Luxembourg"-Woch alles am Zeeche vun Produiten a Servicer vu Lëtzebuerger Betriber, dorënner d'Botze vu Solarzellen an d'Hierstellung vu Bijouen, Halal-Liewensmëttel a planzleche Produkter. D'Missioun vun der offizieller Delegatioun geet nach bis e Méindeg.

De Lex Delles huet an deem Kader betount, dass de Label "Made in Luxembourg" en international unerkannten Indicateur vu Qualitéit ass. D'Entreprisen, déi op der "Made in Luxembourg"-Woch vertruede sinn, géingen e groussen Innovatiounsgeescht, Leidenschaft, Kreativitéit an aussergewéinlechen Know-how beweisen, sou de Minister.

Schreiwes

Visite du pavillon luxembourgeois à l'Expo 2020 Dubaï et clôture de la semaine «Made in Luxembourg» - Mission de promotion touristique à Dubaï (06.11.2021)

Communiqué par : Direction générale du tourisme / Direction générale des classes moyennes

Lors de la première journée de la mission de promotion touristique à Dubaï, S.A.R. le Grand-Duc héritier et le ministre du Tourisme, ministre des Classes moyennes, Lex Delles, ont visité le pavillon luxembourgeois à l'Exposition universelle Expo 2020. Ils ont été accueillis par le commissaire général, Maggy Nagel, ainsi que par le directeur du pavillon, Daniel Sahr, et ont effectué une visite guidée en accordant une attention particulière à la section «beauté» du pavillon, dédiée au tourisme.

En effet, le pavillon met en évidence l'éventail de paysages riches et variés du Grand-Duché en présentant à travers un outil digital les denses forêts et vallées des Ardennes, les formations rocheuses de la région du Mullerthal, les «Terres rouges» de la Minett avec ses anciens paysages miniers, les vignobles de la Moselle et la région du Guttland avec ses nombreux châteaux. La zone «beauté» du pavillon luxembourgeois surprend par ailleurs avec une signature olfactive qui fait référence au «cœur vert de l'Europe» et qui crée l'impression de se trouver dans les forêts du Grand-Duché. Le point culminant du pavillon est certainement le toboggan géant à trois étages, clin d'œil à la «Schueberfouer», fête foraine traditionnelle du Luxembourg.

Lex Delles a déclaré dans ce contexte que «le pavillon luxembourgeois a réussi à refléter la variété des paysages du Grand-Duché. Situé au cœur de l'Europe, le Luxembourg séduit avec ses cinq régions diversifiées, qui se distinguent par leur nature unique et fascinante ainsi que leur riche patrimoine culturel et historique. La section «beauté» du pavillon luxembourgeois promeut ces atouts touristiques d'une manière innovative et charmante».

Maggy Nagel a souligné que «le pavillon du Luxembourg offre l'occasion unique de présenter la diversité des paysages et l'attractivité du Luxembourg à un très large public. En moins d'un mois, nous avons accueilli plus de 115.000 visiteurs du monde entier et partagé avec eux la beauté du Luxembourg en tant que destination touristique. Classé comme l'un des meilleurs pavillons par certains des plus importants organes de presse des EAU, nous sommes convaincus que le pavillon du Luxembourg aura un impact positif durable sur le secteur touristique luxembourgeois».

S.A.R. le Grand-Duc héritier et le ministre du Tourisme, ministre des Classes moyennes, Lex Delles ont en outre accueilli S.A. Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, au pavillon luxembourgeois pour une visite guidée.

Durant l'après-midi, S.A.R. le Grand-Duc héritier et le ministre du Tourisme, ministre des Classes moyennes, Lex Delles, ont eu l'occasion de découvrir d'autres pavillons nationaux sur le site de l'Expo 2020 Dubaï, dont le pavillon émirati, saoudien, et marocain.

Au programme de S.A.R. le Grand-Duc héritier ont également figuré la visite des pavillons du royaume de Bahreïn et de l'État du Koweït.

De son côté, le ministre du Tourisme, ministre des Classes moyennes, Lex Delles, a également visité le pavillon suisse et le Dubai Exhibition Centre, un centre d'événements moderne située au cœur de l'Expo 2020. Avec une superficie de 45.000 mètres carrées et 24 salles de conférence, le Dubai Exhibition Centre répond aux plus hautes exigences du segment des événements professionnels. La visite du Dubai Exhibition Centre a été particulièrement enrichissante dans le contexte de la construction d'un nouveau parc des congrès et d'expositions au Kirchberg.

En sus du volet touristique de la première journée, S.A.R. le Grand-Duc héritier et le ministre du Tourisme, ministre des Classes moyennes, Lex Delles, ont clôturé la semaine «Made in Luxembourg» organisée par la Chambre de commerce. Cet événement a permis de mettre en évidence la qualité de travail de 12 entreprises luxembourgeoises. Celles-ci ont notamment présenté une grande variété de services et de produits, tels que le nettoyage de panneaux solaires, la création de bijoux artisanaux, la fabrication de produits végétaux ou la production de nourriture halal.

Le directeur de la Chambre de commerce, Carlo Thelen, a indiqué que : «Pour plus de 60% des consommateurs de l'Union européenne, l'origine d'un produit est élémentaire, il est donc crucial pour la Chambre de Commerce de promouvoir le label «Made in Luxembourg» lors d'un événement d'une renommée mondiale comme l'Expo 2020 à Dubaï».

Lex Delles a souligné que «le label «Made in Luxembourg» est un indicateur de qualité, reconnu au niveau international, qui promeut le savoir-faire luxembourgeois. Les entreprises présentes à la semaine «Made in Luxembourg» ont fait preuve d'un grand esprit d'innovation, de passion, de créativité et d'une expertise exceptionnelle. Je tiens à féliciter la Chambre de Commerce pour la mise en lumière de ce savoir-faire des entreprises luxembourgeoises».