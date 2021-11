Am Lokale gouf et e Samschdeg den Owend an an der Nuecht op e Sonndeg eng Rei Accidenter.

Direkt dräi Persoune goufe verwonnt wéi géint 22.40 Auer op der Collectrice an der Géigend vum Tunnel Aessen dräi Autoen a Richtung Esch aneneegerannt sinn. Tëscht Nidderwampech an der Schleef war e Bus um 22.20 Auer an e Bam gerannt. Hei gouf ee Mënsch verwonnt. Ee Blesséierten gouf et och an der Nuecht op e Sonndeg um 3.30 Auer, wéi en Automobilist mat sengem Gefier um Kierchbierg beim Rond-Point Serra an eng Mauer geknuppt ass.