Nodeems den éischten Dag ënnert anerem de Lëtzebuerger Pavillon besichtegt gouf, stoung e Sonndeg d'Tourismusfërderungsmissioun um Programm.

Den Ierfgroussherzog Guillaume an de Mëttelstands- an Tourismusminister Lex Delles haten an deem Kader eng Partie Entrevuen. Ënnert anerem mam Ekonomiesminister Abdulla Bin Touq Al Mari, mam Staatsminister fir Aussenhandel Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi a mam Abdul Baset Al Janahi, CEO vun „Dubai SME". Hei gouf sech iwwert déi bilateral Bezéiungen an d'Internationalisatioun vu mëttelstännege Betriber ausgetosch.

Nieft dem wirtschaftlechen Deel stoung e Sonndeg och Kulturelles op der Dagesuerdnung. Nämlech Al Bastakiya, den eelsten historesche Véierel zu Dubai. Gaasse voll mat Haiser aus Korallesteen, Wandtierm a schéine Bannenhäff, déi am 19. Joerhonnert vu persesche Commerçante gebaut goufen.

Den Ierfgroussherzog Guillaume hat iwwerdeems nach d'Geleeënheet, de reliéisen Zentrum fir sozial a kulturell Begéinungen „Ismaili Centre Dubai" ze besichen. Dësen Zenter organiséiert sozial a kulturell Aktivitéiten, fir Traditioune vun der ismailitescher Gemeinschaft an der allgemeng muslimescher Welt oprecht z'erhalen an ze fërderen.

Op en Enn goung den 2. Dag zu Dubai mat engem Treffen tëscht dem Tourismusminister Lex Delles an de Vertrieder vun de gréisste Rees-Veranstalter vun de Vereenten Arabeschen Emirater.

Zweeten Dag vun der Visitt zu Dubai (7.11.21) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Schreiwes

Orientations stratégiques au cœur de la deuxième journée de la mission de promotion touristique à Dubaï (07.11.2021)

Communiqué par : Direction générale du tourisme / Direction générale des classes moyennes

Après une première journée dédiée à la visite du pavillon luxembourgeois à l'Expo 2020 Dubaï et à la clôture de la semaine «Made in Luxembourg», la deuxième journée de la mission de promotion touristique à Dubaï, présidée par S.A.R. le Grand-Duc héritier, et conduite par le ministre du Tourisme, ministre des Classes moyennes, Lex Delles, était axée sur différentes entrevues avec des acteurs majeurs du secteur des classes moyennes émirati.

S.A.R. le Grand-Duc héritier et le ministre du Tourisme, ministre des Classes moyennes, Lex Delles, ont notamment rencontré Abdulla Bin Touq Al Mari, ministre de l'Économie, Dr. Ahmed Belhoul Al Falasi, ministre d'État de l'Entrepreneuriat et des Classes moyennes, et Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d'État du Commerce extérieur. En outre, Lex Delles a eu une entrevue avec Abdul Baset Al Janahi, CEO de «Dubai SME», et Sami Al Qamzi, directeur général du Département du développement économique. Ces entrevues ont permis d'évoquer le renforcement de la promotion du secteur des petites et moyennes entreprises (PME) et de souligner les opportunités d'une collaboration bilatérale facilitant l'internationalisation des PME. Il convient d'indiquer que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle moteur en ce qui concerne la croissance économique, tant aux Émirats arabes unis qu'au Luxembourg. Les discussions ont ainsi porté sur l'instauration et le maintien d'un cadre propice au développement des petites et moyennes entreprises. Lex Delles a indiqué que «les petites et moyennes entreprises constituent l'épine dorsale de l'économie luxembourgeoise. Elles représentent environ 50% de l'emploi et elles contribuent à l'innovation et au progrès technologique. Il convient de souligner que l'internationalisation représente une grande opportunité pour ces entreprises en leur permettant de profiter de nouvelles perspectives de croissance. Je suis persuadé que ce secteur primordial peut contribuer à renforcer les liens économiques entre le Luxembourg et les Émirats arabes unis».



Le programme culturel de la deuxième journée de la mission de promotion touristique a inclus une visite à travers le quartier historique le plus ancien de Dubaï, Al Bastakiya, qui tire grand bénéfice de l'importante campagne de réhabilitation entreprise par la municipalité de Dubaï. Ses ruelles sont bordées de maisons en gypse et en pierre de corail, dotées de tours à vent et de belles cours intérieures, construites au XIXe siècle par des marchands persans.

S.A.R. le Grand-Duc héritier a ensuite eu l'occasion de visiter le centre ismaélien de Dubaï en présence du président de la communauté ismaélienne aux Émirats arabes unis et dans la région du Golfe, Aziz Merchant. Le centre organise des activités sociales et culturelles visant à sauvegarder et promouvoir les traditions de la communauté ismaélienne, et plus généralement du monde musulman. Le centre est reconnu pour son architecture, symbole des traditions et de la modernité de la communauté.

Il convient de noter en outre qu'une délégation d'affaires avec des entreprises luxembourgeoises du secteur du tourisme s'est rendue au Sheikh Mohammed Centre for cultural understanding, où elle a assisté à une présentation illustrant les caractéristiques du tourisme de congrès ainsi que du tourisme de loisirs au moyen orient et évoquant les futurs défis de ces secteurs. Lex Delles a souligné dans ce contexte que «le Luxembourg dispose d'excellentes infrastructures et s'est adapté aux nouveaux défis de l'ère post-Covid. Nous sommes ainsi à la hauteur quant aux nouvelles exigences organisationnelles et technologiques. Le Grand-Duché élargit par exemple la digitalisation de son offre touristique et entend se positionner en tant que hub pour des événements hybrides, c'est-à-dire des événements présentiels élargis et enrichis grâce au digital».

La deuxième journée de la mission de promotion touristique à Dubaï s'est clôturée par une rencontre entre le ministre du Tourisme, ministre des Classes moyennes, Lex Delles, et des représentants des plus grands tour-opérateurs des Émirats arabes unis.