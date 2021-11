E Sonndeg an de fréiere Moiesstonne koum et zu engem gréisseren Tëschefall an der Biogasanlag, wéi d'Police mellt.

Aus nach ongekläerte Grënn koum et zu engem Defekt, wouduerch eng grouss Quantitéit u Biomass ausgelaf ass an hire Wee den Hang erof an d'Huewelerbaach fonnt huet. Den Dreck ass weider bis an d'Atert gelaf. Wéi am Rapport vun der Police steet, bleift ofzewaarden, wéi grouss den Impakt vun dësem Virfall op d'Atert ass. D'Pompjeeë waren op der Plaz, grad esou wéi d'Waasserwirtschaftsamt an d'Police, déi d'Affär opgeholl huet. © Police