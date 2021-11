Déi komplett Bevëlkerung, also ronn 634.700 Bierger, solle mat dëser erfaasst ginn, fir esou och kënnen den néidegen Developpement vum Land festzeleeën.

Fir d'Vollekszielung muss all Stot e Formulaire ausfëllen. Lass geet et mam Recensement awer fir d'éischt emol um Internet.

All 10 Joer gëtt zu Lëtzebuerg eng Vollekszielung gemaach. Déi, déi de Méindeg lassgeet, ass schonns déi 37. no der Onofhängegkeet vum Land. Relativ nei ass bei dëser, datt se an enger éischter Phase just online duerchgefouert gëtt. Aus dësem Grond kréien déi ronn 280.000 Stéit iwwer Courrier en Zougangscode geschéckt, mat deem sinn op MyGuichet.lu kënnen hire Froebou ausfëllen.

Vollekszielung / Reportage Diana Hoffmann

De Statec hofft, dat op dës Manéier 30 bis 40 Prozent vun de Froebéi beäntwert ginn. Knapp zwou Wochen, bis den 28. November, ass Zäit dofir. Bei der leschter Vollekszielung 2011 gouf schonns esou een online Service ugebueden, deemools wieren awer just zwee Prozent vun de Froebéi esou ausgefëllt ginn. Déi Leit, déi awer net op d'Opfuederung reagéieren, a kee Formulaire ausfëllen, kréien da vum 22. November un e Froebou op Pabeier zougestallt. Eng 4.000 Persounen, déi vun de Gemengen designéiert goufen, këmmeren sech heirëm. Dëse Froebou muss da bis spéitstens de 6. Dezember ausgefëllt ginn. Gëtt dëst refuséiert, oder gi bewosst falsch Donnéeën uginn, ass eng Geldstrof vu bis zu 2.500 Euro virgesinn.



PDF: Statec informéiert iwwer d'Vollekszielung

An de Formulaire ginn dann Donnée ënner anerem iwwert d'Aarbechts- a Wunnsituatioun, souwéi iwwer d'Bildung an de Familljestand vun de Bierger erfaasst. Op der Basis vun dësen Donnée soll dann d'Land an och d'Infrastruktur vu Muer geplangt ginn. Ënner anerem ginn Informatioune gewonnen, fir ze kucken, wéi vill Wunnraum, Schoulen, Klinicken, Alters- a Fleegeheemer, néideg sinn. Ma och op déi nächst Gemengewalen an zwee Joer wäert d'Zielung Auswierkungen hunn. De Chiffer vun de Gemengerotsmemberen an deenen eenzele Gemenge gëtt nämlech op Basis vun den Erhuewenen Donnéeë festgehalen.

Eigentlech hätt d'Zielung scho sollen am Februar ufänken. Wéinst der Covid-Pandemie gouf awer decidéiert, dës ob e méi e spéiden Zäitraum, ze verréckelen. De Budget, dee virgesinn ass, läit bei 5,35 Milliounen Euro.