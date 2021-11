An de leschten 30 Joer hu sech d'Landwirtschaftsbetriber zu Lëtzebuerg quasi hallwéiert. Am Joer 2019 gouf et 1.800 Betriber am ganze Secteur.

Manner Betriber missten awer elo méi produzéieren, fir méi Mënschen ze ernären. An deen Drock spieren d'Baueren, esou den Christian Wester, President vun der Bauerenzentral. Am Kader vum neien nationale Strategieplang huet d'Centrale Paysanne hir Fuerderungen presentéiert. D'Bauere kéinten zum Beispill e Service un d'Gesellschaft leeschten, andeems si den CO2 aus der Loft huelen an am Buedem späicheren, esou de Guy Feyder. Dat misst awer méi valoriséiert an och remuneréiert ginn. Do géing ee bedaueren, dass dat vu Bréissel net am néidege Mooss virgesinn ass. D'Politik sollt dann och méi Planungssécherheet kënne ginn. Soss wier et schwéier Nowuess fir de Secteur ze fannen.