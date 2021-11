D'nächst Woch ass an der Chamber eng Debatt iwwert d'Kooperatiounspolitik.

An deem Kader war de Cercle des ONG an déi zoustänneg Kommissioun e Méindeg geruff ginn, fir eng Entrevue mat den Deputéierten.

D'LSAP-Deputéiert Lydia Mutsch huet vun engem gudden Echange geschwat. E Punkt, iwwert dee geschwat gouf, war dee vun enger spezifescher Strategie fir d'Mënscherechter:

"Eiser Meenung no hu mir an eiser Politik fir d'Entwécklungszesummenaarbecht d'Mënscherechter als Transfersal-Kompetenz dran. Mee bei den Assisses de la cooperéation sinn 3 neier virgestallt ginn, déi sech op de Klimawandel, d'Gender-Politik an inklusiv Finanze konzentréieren. Do war et d'Meenung vun der ASTM, datt een och eng spezifesch Strategie fir den Etat de droit misst ginn."

E Point de vue, deen d'Lydia Mutsch novollzéie kann, well een och géif gesinn, datt d'Aarbecht fir d'ONGen um Terrain ëmmer méi schwiereg gëtt. Der LSAP-Deputéiert no géif et och ëmmer méi en enke Lien tëscht der Kooperatiouns- an der Sécherheetspolitik ginn.