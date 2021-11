D'Ëmweltverwaltung an d'Douane hunn de leschte Mount 8 gréisser Camionskontrollen op eise Grenze gemaach.

Virun allem gouf sech op den Transport vun Offall konzentréiert.

Bei 58 Camione goufen am Ganze 74 Verstéiss constatéiert. An de meeschte Fäll waren d'Pabeieren net an der Rei.

Dës Kontroll schreift sech an an d'Ëmsetzung vum nationalen Inspektiouns-plang. D'Zil ass et, illegal Dreckstransporter ze verhënneren.

Contrôle de transports de déchets transfrontaliers (08.11.2021)

Communiqué par : Administration de l'environnement

Dans le cadre de l'«opération Demeter VII», l'Administration de l'environnement et l'Administration des douanes et accises ont procédé en octobre 2021 à plusieurs contrôles de transports de déchets. Au total, 8 contrôles ont été effectués sur l'A3 (Dudelange Zoufftgen) et à la Wemperhaardt (frontière avec la Belgique) et 99 camions ont été contrôlés.

Lors de ces contrôles, les agents ont vérifié en priorité les autorisations et documents nécessaires prévu par le droit européen en cas de transport de déchets transfrontalier.

Pour 58 camions, 74 infractions ont été constatées et sanctionnées (p. ex.: absence de documents, documents incomplets, absence d'autorisations).

Pourquoi de tels contrôles?

Les contrôles sont effectués selon le plan national des inspections, établi par pays sur base des dispositions européennes concernant les transferts de déchets.

Ces contrôles permettent:

• d'empêcher et de détecter des transports illégaux de déchets,

• une gestion sûre et efficiente des déchets dangereux, pour lesquels le transport doit être limité,

• une optimisation des processus de traitement des déchets.

Dans le cadre des contrôles, les agents peuvent vérifier les documents, l'identité des personnes, mais aussi la nature les déchets transportés.

Kontrolle des grenzüberschreitenden Abfalltransportes

Im Rahmen der „Operation Demeter VII" führte die Umweltverwaltung − in Zusammenarbeit mit dem luxemburgischen Zoll − im Oktober 2021 insgesamt 8 Kontrollen des Schwerlastverkehrs auf der A3 (Dudelange Zoufftgen) und auf der Wemperhaardt (Grenze zu Belgien) durch. Insgesamt wurden 99 Lastkraftwagen kontrolliert.

Schwerpunkt der Kontrolle war der grenzüberschreitende Abfalltransport (Transport von nicht mehr für den ursprünglichen Gebrauch geeigneten Stoffen oder Gütern). Ein besonderes Augenmerk wurde auf die nötigen Genehmigungen und Begleitpapiere gelegt, welche gemäß europäischem Recht bei der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen benötigt werden.

Bei 58 Lastwagen wurden insgesamt 74 Verstöße gegen die Vorschriften (z.B. fehlende oder mangelhaft ausgefüllte Dokumente, fehlende Genehmigungen) festgestellt, geahndet und gebührenpflichtig verwarnt.

Warum werden solche Kontrollen durchgeführt?

Die Kontrollen erfolgen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Inspektionsplanes, welchen jedes Land auf Grund der Bestimmungen der europäischen Abfallverbringungsverordnung erstellen muss. Sie ermöglichen:

• illegale Abfalltransporte zu ermitteln und zu verhindern,

• die sichere und effiziente Handhabung und Behandlung gefährlicher Abfälle, deren Transport eingeschränkt werden muss,

• eine Optimierung der Abfallbehandlungsprozesse.

Die Kontrollen von Verbringungen können dabei die Einsichtnahme in Unterlagen, Identitätsprüfungen und gegebenenfalls die Kontrolle der Beschaffenheit der Abfälle umfassen.