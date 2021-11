D'Impfunge géint Covid-19 bidden e gudde Schutz, virun allem bei Mënsche vu méi wéi 70 Joer an 28 Deeg nodeems den Impfschema komplett ass.

Dat geet aus engem Rapport iwwert d'Effikassitéit vum Vaccin ervir, deen den epidemiologeschen a statistesche Service vun der Santésdirektioun gemaach huet an dee sech op d'Zäit tëschent dem 28. Dezember 2020 an dem 15. Juni 2021 bezitt. An deem Dokument heescht et, datt bei de Leit vu méi wéi 70 Joer, déi komplett geimpft sinn, d'Zuel vun den Infektiounen ëm 85 Prozent zeréckgaangen ass, d'Zuel vun den Hospitalisatiounen ëm 99 Prozent an d'Zuel vun den Doudesfäll, déi mat SARS-CoV-2 a Verbindung bruecht ginn ëm 92 Prozent. De Risiko infizéiert ze ginn, wier bal 9 Mol méi kleng an et missten 10 Mol manner Leit iwwer 70 Joer an d'Spidol.

Eng änlech Protektioun, heescht et am Rapport, hätten och déi Leit, déi an enger Struktur fir eeler Mënsche liewen. Mat 90 Prozent manner Infektiounen, 98 Prozent manner Hospitalisatiounen an 96 Prozent manner Doudesfäll.

Bei deene Leit, déi iwwer 70 Joer hunn, respektiv bei deene Mënschen, déi an engem Alters-oder Fleegeheem liewen ass den Impftaux am héchsten, mat 80 respektiv 84 Prozent.

De Vaccin vu BionTech/Pfizer ass iwweregens deen, deen zu Lëtzebuerg am meeschte gesprëtzt gouf. Do hannendru kommen déi vun AstraZeneca, Moderna an Johnson&Johnson.

Schreiwes vum Gesondheetsministère

Premiers résultats de l'évaluation de l'effectivité vaccinale contre la COVID-19, au Luxembourg, pour la période allant du 28 décembre 2020 au 15 juin 2021, avec un focus sur les personnes âgées de 70 ans et plus (08.11.2021)

Communiqué par : ministère de la Santé

La pandémie COVID-19 représente un défi majeur pour la santé publique. La vaccination contre le SARS-CoV-2 constitue un élément essentiel dans la lutte contre la COVID-19. L'objectif de la stratégie nationale de vaccination a été, dès le début de la campagne vaccinale, de réduire la charge de morbidité et de mortalité liée à la COVID-19 et de préserver les capacités du système de santé. Plusieurs vaccins sont utilisés au Luxembourg depuis le 28 décembre 2020. Il s'agit des vaccins Comirnaty® (BioNtech/Pfizer), Spikevax® (Moderna), Vaxzevria® (AstraZeneca) et COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson).

Le vaccin Comirnaty® est le plus utilisé

Entre le début de la campagne de vaccination et le 15 juin 2021, un total de 452.575 doses a été administré: 273.097 (60%) sont des premières doses, et 179.478 (40%) des deuxièmes doses. Le vaccin Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) a été le plus utilisé, suivi par Vaxzevria® (AstraZeneca), Spikevax® (Moderna) et enfin COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson).

De manière générale, l'adhésion des personnes invitées à la vaccination durant cette période est de 73%, tant chez les femmes que chez les hommes.

La couverture vaccinale est la proportion de la population qui est vaccinée. Elle est en progression dans la population résidente ayant plus de 16 ans. À la date du 15 juin, près de la moitié de cette population a reçu au moins une dose, et un tiers a déjà pu bénéficier de la deuxième dose.

Une meilleure couverture vaccinale chez les personnes âgées

Les personnes âgées de 70 ans et plus, notamment celles hébergées dans un centre intégré pour personnes âgées ou en maison de soins sont les mieux couvertes, avec un taux de vaccination respectivement de 80% (pour les personnes de 70 ans et plus) et 84% (pour les personnes en structure d'hébergement pour personnes âgées), comparé à 37% pour la population jeune.

Une bonne protection démontrée à partir du 28e jour après l'administration d'une vaccination complète

Les vaccins déployés offrent une bonne protection, en particulier chez les individus âgés de 70 ans et plus complètement vaccinés, chez lesquels une diminution de 85% des infections, 99% des hospitalisations et 92% des décès associés au SARS-CoV-2 est observée. Il y a donc presque neuf fois moins de risque d'être infecté et dix fois moins d'hospitalisations pour COVID-19 chez les personnes complètement vaccinées de 70 ans et plus.

Une protection similaire est observée chez les personnes âgées résidentes dans les structures d'hébergement pour personnes âgées, avec une réduction des infections de 90%, des hospitalisations de 98% et des décès de 96%, après la deuxième dose.