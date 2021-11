D'Debatten zur Deklaratioun, déi en Dënschdeg um 14.30 Auer ass, sinn e Mëttwoch um Krautmaart.

An der Chamber mécht de Jean Asselborn en Dënschdeg de Mëtteg seng Deklaratioun iwwert déi national Aussepolitik.

Zejoert sot de Chef-Diplomat, dass d'Coronapandemie villes verännert hätt an eis an eis Noperen generell méi verwondbar gemaach huet. Dofir misst an der Groussregioun, awer och an der EU besser zesummegeschafft ginn.

