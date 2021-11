Wien net d'Geleeënheet net huet, op d'Weltausstellung op Dubai ze fléien, dee ka sech de Pavillon virtuell am 3D zu Lëtzebuerg ukucken.

E Mëttwoch de Moie gouf d'Wanderausstellung e Projet vum Digitaliséierungsministère am Lëtzebuerg City Museum virgestallt. Bis den 31. Mäerz wäert se den Tour vum Land maachen an an Akafszentren a Galerien ze gesi sinn.

Schreiwes

Expo Dubaï 2020: le pavillon luxembourgeois comme si vous y étiez! (10.11.2021)

Communiqué par : ministère de la Digitalisation Inauguration de l'exposition itinérante du pavillon luxembourgeois en réalité virtuelle au Lëtzebuerg City Museum

Le 10 novembre 2021, Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation, a inauguré l'exposition itinérante présentant le pavillon luxembourgeois à Dubaï en réalité virtuelle. L'inauguration a eu lieu au Lëtzebuerg City Museum, en présence de Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, et de Marc Scheer, secrétaire général du GIE Luxembourg@Expo 2020 Dubaï.

La présentation en réalité virtuelle du pavillon luxembourgeois à Dubaï est un moyen ludique et gratuit permettant à tout un chacun de participer à l'exposition universelle de 2020 sans devoir faire le voyage jusqu'à Dubaï. Le ministre délégué à la Digitalisation a tenu à souligner que ce projet du ministère de la Digitalisation contribue à l'inclusion numérique de tous les citoyens en leur faisant bénéficier des avantages des nouvelles technologies.

Il a ajouté qu'il s'agit également de donner la possibilité à tout un chacun de visiter ce lieu qui présente la culture, le mode de vie et l'identité du Luxembourg au- delà de nos frontières pour les générations à venir: «Par le biais de ce film, qui représentera un héritage culturel pour le Luxembourg bien après la fermeture de l'Expo à Dubaï, toute personne intéressée a un accès unique à cet événement d'envergure mondiale.»

Le projet du ministère de la Digitalisation a été coordonné en partenariat avec les artistes luxembourgeois Karolina Markiewicz et Pascal Piron.

Une exposition itinérante dans toutes les régions du pays

Après cette première étape dans la capitale, l'exposition se déplacera aux quatre coins du Luxembourg jusqu'au 31 mars 2021.

Le ministre délégué Marc Hansen a proposé au Syvicol de mettre le pavillon virtuel à disposition de toutes les communes intéressées. Le planning de l'exposition pourra dès lors encore subir des adaptations.

À l'heure actuelle, les dates et lieux de passage de l'exposition sont les suivants:

Lëtzebuerg City Musée 10-19 novembre 2021

Nordstrooss Shopping Mile Marnach 20 novembre 2021

Shopping Center Massen 21 novembre 2021

La Belle Étoile 26-28 novembre 2021

Knauf Shopping Center Pommerloch 3-5 décembre 2021

Belval Plaza Shopping Center 10-11 décembre 2021

Kirchberg Shopping Center 14-15 janvier 2022

Copal Grevenmacher 28-29 janvier 2022

Topaze Shopping Center 25-26 février 2022

City Concorde 4-5 mars 2022

Galerie Simoncini 24-31 mars 2022

Ne ratez pas l'occasion de vivre une expérience immersive et restez informés sur les modalités pratiques de l'exposition itinérante en consultant la page Internet dédiée: www.vr-dubai2020.lu.