Wéi d'Police matdeelt, gouf d'Fra déi leschte Kéier de 6. November géint 13.30 Auer gesinn.

D'Anita Olsem hat geplangt, eng Frëndin zu Bad Honnef an der Géigend vu Bonn ze besichen. Si ass allerdéngs ni do ukomm. Beim Gefier, mat deem si dohi wollt fueren, handelt et sech ëm e wäisse Campingcar vun der Mark Knaus mat de Lëtzebuerger Placken AN0220.

Déi vermësste Fra ass ongeféier 1,65 Meter grouss, vu schlanker Statur an huet heiansdo e Brëll un.

Informatioune si fir d'Police Museldall ënnert der Nummer (+352)24470 1000.