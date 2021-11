Am meeschte concernéiert waren dem Statec no Holdingen, Fongen an de Beräich Commerce.

Am September goufen op de Lëtzebuerger Geriichter 64 Faillitte gesprach. Am Oktober waren et der 78.

Am Verglach mam selwechten Zäitraum zejoert a virzejoert gouf et där dëst Joer manner. Am September 2020 an 2019 goufe jeeweils 90 Faillite prononcéiert. Am Oktober 2020 an 2019 waren et der 153, respektiv 124.

Liquidatioune goufen et der am September 82 an am Oktober 79. Am September 2020 an 2019 goufen et der 23, bezéiungsweis 76. Am Oktober 2020 an 2019 waren et 142, respektiv 66 Liquidatiounen.