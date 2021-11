Dat äntweren déi zoustänneg Ministeren Bausch an Tanson op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Nancy Kemp-Arendt.

Tëscht 2015 an 2020 goufen et 15 déidlech Accidenter a 46 Accidenter mat Schwéierblesséierter, woubäi d'Chaufferen ënner Drogenafloss stoungen. 710 Führerschäiner goufen an där Zäit no Drogenanalysen agezunn.

An 51 Fäll dovunner war THC, respektiv Cannabis am Spill.

PDF: Déi parlamentaresch Fro an d'Äntwert